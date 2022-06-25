Потяги до Перемишля затримуються, «Укрзалізниця» повідомила причину

Працівники польської та української залізниці працюють над організацією пересадок

Потяги від українських міст до Перемишля у Польщі затримуються на 5 годин. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«У зв’язку з пошкодженням контактної мережі на польській залізниці поїзди №35/36 Одеса – Перемишль та №54/53 Київ – Перемишль дістануться кінцевої станції з орієнтовною затримкою до 5 годин», – ідеться у повідомленні.

Працівники польської та української залізниці працюють над організацією пересадок та якомога швидшим відновленням руху в напрямку Перемишля.

Нагадаємо, потяг № 55/56 сполученням Київ – Рахів тимчасово не курсуватиме з 2 липня.

Раніше повідомлялося, що з Києва до Шостки (Сумщина) з 24 червня щоденно курсуватиме новий поїзд.

Також «Укрзалізниця» оголосила про зміни маршруту поїзда № 15/16 Харків–Івано-Франківськ із міркувань безпеки. Тимчасово змінять маршрут ще декілька поїздів.

Нагадаємо, що у рефрижераторах «Укрзалізниці» залишилося 107 мішків із останками російських солдатів, раніше їх було майже 300.