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    Події в Україні

    Потяги до Перемишля затримуються, «Укрзалізниця» повідомила причину

    потяги затримуються на 5 годин - Потяги до Перемишля затримуються, «Укрзалізниця» повідомила причину
    потяги затримуються на 5 годин
    фото з відкритих джерел

    Працівники польської та української залізниці працюють над організацією пересадок

    Потяги від українських міст до Перемишля у Польщі затримуються на 5 годин. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

    «У зв’язку з пошкодженням контактної мережі на польській залізниці поїзди №35/36 Одеса – Перемишль та №54/53 Київ – Перемишль дістануться кінцевої станції з орієнтовною затримкою до 5 годин», – ідеться у повідомленні.

    Працівники польської та української залізниці працюють над організацією пересадок та якомога швидшим відновленням руху в напрямку Перемишля.

    Нагадаємо, потяг № 55/56 сполученням Київ – Рахів тимчасово не курсуватиме з 2 липня.

    Раніше повідомлялося, що з Києва до Шостки (Сумщина) з 24 червня щоденно курсуватиме новий поїзд.

    Також «Укрзалізниця» оголосила про зміни маршруту поїзда № 15/16 Харків–Івано-Франківськ із міркувань безпеки. Тимчасово змінять маршрут ще декілька поїздів.

    Нагадаємо, що у рефрижераторах «Укрзалізниці» залишилося 107 мішків із останками російських солдатів, раніше їх було майже 300.

    Теги: росія окупанти Київ Одеса війна Укрзалізниця Україна міст окупація #stoprussia
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    Потяги до Перемишля затримуються, «Укрзалізниця» повідомила причину