«Укрзалізниця» скасувала низку приміських поїздів на Черкащині

Поїзди не курсуватимуть через технічні причини

У Черкаській області тимчасово не курсуватимуть деякі приміські поїзди. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«З технічних причин «Укрзалізниця» тимчасово скасовує деякі приміські поїзди. Так, сьогодні не курсуватиме № 6074 Шевченка-Гребінка, № 6069 Гребінка-Шевченка», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що приміський поїзд № 6063 Гребінка-Шевченка прямуватиме до Золотоноші, а поїзд № 6070 Шевченка-Гребінка від Золотоноші.

«На завтра скасовуються рейси № 6064, 6070, 6074 Шевченка-Гребінка, а також № 6074, 6061, 6063, 6069 Гребінка-Шевченка», – додали у відомстві.

Нагадаємо, рашисти сьогодні вдарили двома ракетами по Черкаській області. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення. Відомо, що внаслідок удару пошкоджено об’єкт інфраструктури. Інших деталей поки не повідомляли.

Додамо, що сьогодні окупанти обстріляли Київ із літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101. По Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет. Одна з ракет потрапила в житловий будинок в Шевченківському районі столиці. Відомо про одного загиблого та шістьох постраждалих.