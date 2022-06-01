«Укрзалізниця» запустила можливість відправляти автомобілі з Ужгорода до Києва
Вартість перевезення – близько 1 400 гривень за тонну
«Вартість перевезення – близько 1 400 гривень за тонну. Оформити перевезення автомобіля можна в касах вокзалів», – зазначили там.
Загалом за час війни «Укрзалізниця» вже перевезла понад 1 800 автомобілів. Крім напрямку Київ – Ужгород – Київ також є можливість відправити авто рейсами Київ – Львів – Київ, Дніпро – Львів – Дніпро, Харків – Львів – Харків і Львів – Одеса – Львів.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» з 30 травня додала додатково шість рейсів за маршрутом Чернігів-Ніжин. Крім того, стали доступні ще рейси за маршрутом Конотоп - Ніжин.