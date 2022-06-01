Укрзалізниця відкрила ще один напрямок курсування автомобілевозів

Укрзалізниця відкрила ще один напрямок курсування автомобілевозів

Вартість перевезення – близько 1 400 гривень за тонну

«Укрзалізниця» запустила можливість відправляти автомобілі з Ужгорода до Києва та у зворотному напрямку. Для цього до пасажирських потягів додаватимуть автомобілевози. Про це пише компанія у своєму Telegram-каналі.

«Вартість перевезення – близько 1 400 гривень за тонну. Оформити перевезення автомобіля можна в касах вокзалів», – зазначили там.

Загалом за час війни «Укрзалізниця» вже перевезла понад 1 800 автомобілів. Крім напрямку Київ – Ужгород – Київ також є можливість відправити авто рейсами Київ – Львів – Київ, Дніпро – Львів – Дніпро, Харків – Львів – Харків і Львів – Одеса – Львів.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» з 30 травня додала додатково шість рейсів за маршрутом Чернігів-Ніжин. Крім того, стали доступні ще рейси за маршрутом Конотоп - Ніжин.