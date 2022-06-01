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    Новини

    «Укрзалізниця» запустила можливість відправляти автомобілі з Ужгорода до Києва

    Укрзалізниця відкрила ще один напрямок курсування автомобілевозів - «Укрзалізниця» запустила можливість відправляти автомобілі з Ужгорода до Києва
    Укрзалізниця відкрила ще один напрямок курсування автомобілевозів
    фото з відкритих джерел

    Вартість перевезення – близько 1 400 гривень за тонну

    «Укрзалізниця» запустила можливість відправляти автомобілі з Ужгорода до Києва та у зворотному напрямку. Для цього до пасажирських потягів додаватимуть автомобілевози. Про це пише компанія у своєму Telegram-каналі.

    «Вартість перевезення – близько 1 400 гривень за тонну. Оформити перевезення автомобіля можна в касах вокзалів», – зазначили там.

    Загалом за час війни «Укрзалізниця» вже перевезла понад 1 800 автомобілів. Крім напрямку Київ – Ужгород – Київ також є можливість відправити авто рейсами Київ – Львів – Київ, Дніпро – Львів – Дніпро, Харків – Львів – Харків і Львів – Одеса – Львів.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» з 30 травня додала додатково шість рейсів за маршрутом Чернігів-Ніжин. Крім того, стали доступні ще рейси за маршрутом Конотоп - Ніжин.

    Теги: Харків росія окупанти Київ Одеса війна Укрзалізниця Дніпро Львів Ужгород Україна окупація перевезення #stoprussia
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    «Укрзалізниця» запустила можливість відправляти автомобілі з Ужгорода до Києва