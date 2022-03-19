Сьогодні евакуювали понад 6,5 тис. українців. Де продовжать порятунок завтра

Окупанти не дали вивезти людей з Бородянки

19 березня із населених пунктів Донеччини, Луганщини, Київщини та Херсонщини евакуйовано 6 623 людини. Про це повідомила віце-прем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час брифінгу.

У Донецькій області з міста Маріуполь до міста Запоріжжя виїхали 4 128 людей, з яких 1 172 – діти.

Також із міста Мангуш до Бердянська мікроавтобусами було перевезено майже 500 маріупольців, які завтра зранку зможуть виїхати на автобусах до Запоріжжя.

«Автобуси із Запоріжжя для евакуації маріупольців зараз прибувають до Бердянська. Завтра на площі перед міським спорткомплексом в Бердянську автобуси будуть з 9.00. Відправлення до Запоріжжя планується об 11.00 Також працюємо над організацією транспорту для вивезення маріупольців з Портового, Мелекино та Нікольського», – повідомила Верещук.

На Київщині:

з села Бервиця до Броварів вивезено 500 людей

із міста Буча до селища Білогородка евакуювали 320 людей.

із селища Богданівка до Броварів – 1000 людей

з міста Бородянка до Білої Церкви – евакуація не відбулася через обстріли.

«Автобуси залишаються на маршруті і зможуть почати евакуацію людей із Бородянки завтра зранку», – наголосила міністерка.

На Луганщині з міста Лисичанськ в місто Бахмут виїхали 160 людей, із міста Северодонецьк у місто Бахмут – 160 людей. Із Рубіжного в місто Бахмут вирвалися 45 людей, а ще 310 українців виїхали з Попасної.

У ці міста також було доставлено гуманітарні вантажі (продукти та медикаменти).

На Херсонщині 14 фур із гуманітарною допомогою для міст області були зупинені окупаційними військами. Доставка гуманітарних вантажів не відбулась.

«Завтра плануємо маршрути евакуації для населених пунктів Київської області, продовження евакуації маріупольців до Запоріжжя та доставку гуманітарних вантажів у Харківській області», – повідомила Ірина Верещук.

Нагадаємо, під обстрілами окупантів із Луганщини евакуювали майже 700 осіб (фото).

Також Укрзалізниця призначила додатковий евакуаційний потяг із Харкова.

Як повідомлялося напередодні, на Київщині рашисти не дозволяють евакуйовувати людей.

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