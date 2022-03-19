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    Події в Україні

    Залізничне сполучення між Білоруссю та Україною зупинене – глава «Укрзалізниці»

    Білоруси зруйнували плани окупантів скористатися залізницею для поповнення озброєння - Залізничне сполучення між Білоруссю та Україною зупинене – глава «Укрзалізниці»
    Білоруси зруйнували плани окупантів скористатися залізницею для поповнення озброєння
    фото з відкритих джерел

    Білоруські залізничники допомогли зупинити сполучення до України

    Росія більше не зможе постачати до України через білоруську залізну дорогу свою техніку і провізію, адже залізничного сполучення між Білоруссю та Україною більше немає. Про це заявив голова правління Української залізниці Олександр Камишин в ефірі «Настоящего времени».

    Він подякував чесним білоруським залізничникам, відмовившись розкрити подробиці.

    «Я нещодавно звертався до білоруських залізничників із закликом не виконувати злочинні накази і не вести російські військові ешелони в бік України. На сьогоднішній день я можу сказати, що залізничного сполучення між Україною та Білоруссю немає. Я не буду уточнювати деталі, але я вдячний білоруським залізничникам за те, що вони роблять», – зазначив він.

    Глава залізниці також відмовився уточнювати, з якої дати цього сполучення немає, але підтвердив, що залізничні колії знаходяться в непридатному стані.

    «Я вірю в те, що серед білорусів, а особливо серед білоруських залізничників залишилися чесні люди. Я б не хотів їх підставляти. Я вдячний за те, що відбувається на сьогоднішній день серед залізничників Білорусі», – додав Камишин.

    Нагадаємо, у Білорусі строковики відмивають російські танки від останків тіл.

    Тим часом Тихановська просить притягнути Лукашенка до трибуналу через війну в Україні.

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    Теги: Білорусь росія окупанти війна Укрзалізниця Україна окупація #stoprussia
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    Залізничне сполучення між Білоруссю та Україною зупинене – глава «Укрзалізниці»