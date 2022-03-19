Залізничне сполучення між Білоруссю та Україною зупинене – глава «Укрзалізниці»

Білоруські залізничники допомогли зупинити сполучення до України

Росія більше не зможе постачати до України через білоруську залізну дорогу свою техніку і провізію, адже залізничного сполучення між Білоруссю та Україною більше немає. Про це заявив голова правління Української залізниці Олександр Камишин в ефірі «Настоящего времени».

Він подякував чесним білоруським залізничникам, відмовившись розкрити подробиці.

«Я нещодавно звертався до білоруських залізничників із закликом не виконувати злочинні накази і не вести російські військові ешелони в бік України. На сьогоднішній день я можу сказати, що залізничного сполучення між Україною та Білоруссю немає. Я не буду уточнювати деталі, але я вдячний білоруським залізничникам за те, що вони роблять», – зазначив він.

Глава залізниці також відмовився уточнювати, з якої дати цього сполучення немає, але підтвердив, що залізничні колії знаходяться в непридатному стані.

«Я вірю в те, що серед білорусів, а особливо серед білоруських залізничників залишилися чесні люди. Я б не хотів їх підставляти. Я вдячний за те, що відбувається на сьогоднішній день серед залізничників Білорусі», – додав Камишин.

Нагадаємо, у Білорусі строковики відмивають російські танки від останків тіл.

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