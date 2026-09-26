Куди сходити у Києві 28 вересня – 4 жовтня: дайджест культурних подій

Наступного тижня у Києві заплановано багато цікавих культурних подій. Зокрема, у столиці виступить скрипаль-віртуоз Василь Попадюк, а в Трапезному храмі Києво-Печерської лаври хор імені Верьовки виконає репресовану Третю Літургію Кирила Стеценка. Цінителям образотворчого мистецтва пропонується відвідати виставку художника Анатолія Криволапа. А для тих, хто прагне розрядки й гумору, театральні підмостки готують «Жіночу логіку» та французький комедійний хіт «Граємо в дурня».

«Главком» підготував добірку найцікавіших заходів для планування дозвілля 28 вересня – 4 жовтня.

Зміст

Концерти

Концерт Василя Попадюка «Музика, яка вражає»

На сцені Жовтневого палацу виступить один із найвідоміших українських скрипалів-віртуозів та музикант світового рівня Василь Попадюк, якого часто називають «сучасним Паганіні» та «золотою скрипкою». Музикант володіє грою на 15 інструментах, а у його творчості органічно поєднуються world music, latino, gypsy, jazz та українські традиції.

Разом із віртуозом виступить елітний склад інструменталістів Papa Duke Band: Олександр Муренко (ударні), Андрій Шусть (клавішні), Іван Лохманюк (бас), Сергій Сидоренко (мультиінструменталіст) та Віталій Лякін (гітара).

Коли: 29 вересня, 18:00.

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Хор Верьовки. Літургія для хору і народного співу

У просторі Києво-Печерської лаври відбудеться знакова духовна та культурна подія: Національний хор імені Григорія Верьовки виконає Третю Літургію для хору і народного співу композитора Кирила Стеценка.

Створений у 1921 році на тлі боротьби за автокефалію української Церкви, цей твір став символом повернення української мови та народних кантів до храмового богослужіння. Особливість Літургії – свідоме поєднання академічного хору та голосів вірян. Виконання сакрального твору в Лаврі, яка відновлює свої українські духовні джерела, має глибинний символізм для столиці.

Коли: 3 жовтня, 19:00.

Місце проведення: Трапезний храм Києво-Печерської лаври, вул. Лаврська, 9.

Концерт до Дня народження Ігоря Поклада

На головній сцені країни відбудеться грандіозна музична подія — вечір пам’яті та триб'ют, присвячений 85-річчю від дня народження видатного українського композитора, Героя України та «Національної легенди» Ігоря Поклада.

Маестро створив понад 150 пісень, які стали золотим фондом нашої естради, а також написав музику до культових мюзиклів і мультфільмів. У цей вечір найвідоміші хіти композитора, зокрема написані у легендарному співавторстві з поетом Юрієм Рибчинським, звучатимуть у супроводі Національного президентського оркестру.

На сцену вийдуть провідні зірки сучасної української сцени: Ірина Білик, Надя Дорофєєва (Dorofeeva), Джеррі Хейл (Jerry Heil), Дзідзьо (Dzidzio), Дантес (Dantes), Кола (Kola), Оля Полякова, Олександр Пономарьов, Вєрка Сердючка (Verka Serduchka), Наталія Могилевська, Яктак (Yaktak), Шумей (Shumei), Анна Трінчер (Trincher), Таянна (Tayanna), Лод (Laud), Віталій Козловський, гурт «Алібі», Phil It, Максим Бородін, Ситнік, Яценко та хор «Гомін».

Коли: 4 жовтня, 18:00.

Місце проведення: Палац Україна, вул. Велика Васильківська, 103.

Виставки

Виставка «Тіло людини»

«Тіло Людини» – це подорож усередину людського організму через десятки інтерактивних зон, реалістичні анатомічні моделі, мультимедійні інсталяції та технології майбутнього.

На площі понад 5 тис. кв. м ви зможете дослідити роботу серця, мозку, легенів, органів чуття, нервової та ендокринної систем, побачити людське тіло в масштабі, який неможливо відчути в підручнику чи на екрані.

На Вас чекають:

понад 19 тематичних зон людського організму

гігантські анатомічні експонати та моделі органів

інтерактивні експерименти та наукові демонстрації

VR та мультимедійні інсталяції

AI-аватари та цифрові помічники

медичні симулятори та практичні активності

лекторій з лікарями та науковцями

фотозони та унікальний контент для соціальних мереж

Коли: щодня з 10:00 до 20:00. Останній вхід – о 19:00.

Місце проведення: Інтерактивний простір, Львівська площа, 8А.

Виставка Владислава Шершевського «Свіже»

Виставковий проєкт «Свіже» занурює в художній світ Владислава Шерешевського, що сповнений різних, часто протилежних емоційних станів. У його творах співіснують гумор і трагізм, гротеск і лірика, радість життя й усвідомлення крихкості людини. Художник не розділяє сюжети на «високі» та «буденні» й уникає «правильних» інтонацій.

«Це свіже», – каже Шерешевський про нові роботи, створені за останні роки. А себе називає вправним пекарем, який «готує» кулінарні натюрморти, наповнені декількома шарами сенсів.

У Національному музеї «Київська картинна галерея» представлені пейзажі, натюрморти, портрети, рефлексії війни, що перетинаються та поєднуються в найнеочікуваніших варіаціях.

У дусі митців попарту художник позичає стилістику Ван Гога та зображає активними учасниками теперішності відомих історичних персон – Іллю Рєпіна, Івана Франка, Сергія Параджанова, Альберта Ейнштейна.

Коли: до 25 жовтня.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Виставка «Аліса Забой. Наймолодша шістдесятниця»

Національний музей «Київська картинна галерея» презентує виставковий проєкт, присвячений творчості скульпторки Аліси Забой – мисткині з кола українських шістдесятників, яка у 1968 році підписала «Лист 139-ти» на захист політичних в’язнів і зазнала 20-річної заборони на експонування своїх робіт.

В експозиції представлено 16 бронзових скульптур, серед яких присвята Аллі Горській «Пієта – ХХ ст.» (яку після виставки передадуть у дарунок музею), життєствердна робота «Зáспів» (демонструється вперше) та серія пластичних робіт «Марія». Експозицію доповнює слайд-шоу з архівних світлин про експедиції шістдесятників та діяльність хору «Гомін».

Коли: з 11:00 до 18:00 (крім понеділка та четверга); з 11:00 до 19:00 у вівторок.

Місце проведення: Київська картинна галерея, вул. Терещенківська, 9

Виставка Анатолія Криволапа «Світло і колір»

Національний музей «Київська картинна галерея» презентує персональну виставку класика сучасного українського мистецтва, лауреата Шевченківської премії Анатолія Криволапа. Цей проєкт підсумовує світоглядні й живописні пошуки автора за останні 25 років і завершує цикл його ювілейних виставок.

В експозиції представлено пейзажі, що досліджують зміну світла та кольору протягом добового циклу – від сонячного дня до містичної ночі. Через мінімалізм і насичені колірні площини художник створює монументальні метафори природи, де більшість робіт експонується вперше.

Виставковий простір доповнено мультимедійними матеріалами та спеціально розробленим освітленням, яке підкреслює взаємодію барв.

Коли: з 16 вересня.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Музичні та літературні вечори

Вечір пісень Ігоря Поклада

На Камерній сцені Національної оперети України (в Арт-Центрі) відбудеться вечір, присвячений творчості легендарного українського композитора, Героя України Ігоря Поклада.

У програмі тривалістю 60 хвилин у виконанні солістів театру прозвучать улюблені мільйонами композиції та легендарні хіти маестро, який є автором понад 150 пісень, музичних вистав та супроводів до десятків культових кінострічок й анімаційних фільмів. Режисеркою дійства виступила Олександра Шевельова. Подія стане затишною та емоційною присвятою музичній спадщині, що стала частиною української культурної ідентичності.

Коли: 30 вересня, 18:00.

Місце проведення:Мистецько-концертний центр ім. Івана Козловського, вул. Хрещатик, 50Б.

Класика під зорями Allegretto

У Зоряній Залі Київського Планетарію в межах мистецького проєкту ARTSpace відбудеться концерт класичної музики Allegretto. Живе звучання струнного квартету Almia music поєднають із повнокупольними 360-градусними проєкціями космосу.

У програмі – класичні твори у виконанні Андрія Борецького (скрипка), Богодара Клименка (скрипка), Сергія Миронова (альт) та Віталія Тичини (віолончель). Організатори обіцяють занурення у новий космічний простір To the stars і синергію візуальних ефектів та інструментальної музики.

Коли: 2 жовтня, 19:30.

Місце проведення: Планетарій, вул. Велика Васильківська, 57/3.

Театри

Балет «Жізель»

На сцені Національної опери України відбудеться балет Адольфа Адана «Жізель» – світова класика про фатальне кохання, зраду та сила зцілювального прощення.

Вистава на дві дії розповідає зворушливу історію селянської дівчини Жізелі, яка стає жертвою обману графа Альберта. Після трагічної загибелі її душа приєднується до віліс – містичних духів душ дурисвітів, що прагнуть помсти. Попри зраду, саме любов Жізелі рятує Альберта від смертельного танцю. Глядачів чекають витончені хореографічні партії, висока танцювальна майстерність та знаменита музична драматургія Адана.

Коли: 29 вересня, 17:00.

Місце проведення: Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка, вул. Володимирська, 50.

Вистава «Приворотне зілля»

У Театрі на Подолі відбудеться прем'єрний показ містичної комедії-фарсу «Приворотне зілля» за твором Братів Капранових. За сюжетом, співробітники силових структур отримують таємне завдання – залучити прадавню українську магію та народні привороти на службу сучасній державі як новітню зброю спецслужб. Підготовлені агенти вирушають у звичайне українське село, де прадавня сила розчинена в повітрі, а місцеві відьми зовсім не збираються підпорядковуватися бюрократичним інструкціям.

Коли: 2 жовтня, 18:00.

Місце проведення: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20Б, Київ

Вистава «Жіноча логіка»

На сцені Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра відбудеться популярна вистава «Жіноча логіка» – іронічна та зворушлива комедія, яка вже кілька років поспіль збирає аншлаги.

У центрі сюжету – скромна бібліотекарка, яка після втрати чоловіка та від’їзду доньки за кордон намагається подолати самотність. Все змінюється після зустрічі з підприємливою однокласницею-ворожкою, чия парадоксальна порада вирушити на пошуки нового кохання… на цвинтар запускає ланцюг курйозних, непередбачуваних та романтичних подій. Постановка легким гумором досліджує жіночу інтуїцію, самотність та шанс на щастя в будь-якому віці.

Коли: 30 вересня, 18:00.

Місце проведення: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра

пр-т Броварський, 25.

Вистава «Граємо в дурня»

«Граємо в дурня» – культова французька комедія. Глядача чекає вечір, сповнений тонкого гумору, блискучих діалогів, абсурдних ситуацій та несподіваних поворотів, що не відпускають до фінальної репліки.

Раз на тиждень заможні та впливові люди влаштовують особливу вечерю. Правило одне: кожен гість повинен привести з собою… дурня – людину, яка й гадки не має, для чого її запросили. Перемагає той, чий «фаворит» виявиться найбільш переконливим.

Цього разу черга доходить до П’єра. На щастя, або ж на біду, він знайомиться з Франсуа Піньйоном – безмежно наївним, милим і абсолютно безглуздим чоловіком. Ідеальний кандидат на перемогу. Та хто ж міг знати, що саме він обернеться для П’єра справжнім лихом?

Кумедні непорозуміння, руйнівні випадковості, дотепні підколки – все це у фірмовому стилі Франсіса Вебера, автора «Іграшки» та «Високого блондина в чорному черевику».

Коли: 2 жовтня, 18:00.

Місце проведення: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1.