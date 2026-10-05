Як працює «зелена» лінія столичного метро під час тривог
У метрополітені закликають пасажирів уважно стежити за оголошеннями на станціях та у вагонах поїздів
У столичному метрополітені відновили рух поїздів на наземній ділянці «зеленої» (Сирецько-Печерської) лінії під час жовтого рівня повітряної загрози. Про це повідомляє «Главком » із посиланням на пресслужбу київського метрополітену.
Перед початком відновлення пасажирських перевезень коліями в обох напрямках здійснили проїзд пробні поїзди.
Відсьогодні на «зеленій» лінії діють такі правила руху під час повітряної тривоги:
- Під час жовтого рівня загрози поїзди перевозять пасажирів між правим і лівим берегами Дніпра у звичайному режимі.
- У разі оголошення червоного рівня загрози рух наземною ділянкою повністю припиняється.
Під час червоного рівня загрози поїзди «зеленої» лінії курсують лише на підземних ділянках:
- від станції «Сирець» до станції «Видубичі»;
- від станції «Осокорки» до станції «Червоний Хутір».
У метрополітені закликають пасажирів уважно стежити за оголошеннями на станціях та у вагонах поїздів, а також дотримуватися вказівок працівників підземки.
Як повідомлялося, «Укрзалізниця» із 5 до 9 жовтня призначить поїзди між правим та лівим берегами Києва через ускладнений рух столичними мостами. Ідеться про 18 додаткових човникових рейсів Kyiv City Express за маршрутом Видубичі – Дарниця – Видубичі.
Нагадаємо, у мережі з'явилося відео моменту російського удару по Північному мосту 4 жовтня. Атака сталася в той момент, коли переправою рухалися автомобілі. На кадрах видно, як безпілотник влучає безпосередньо у дорожнє полотно, після чого над мостом здіймається густий стовп диму.
Станом на 13:00 стало відомо про двох постраждалих унаслідок російської атаки. «Одного постраждалого медики госпіталізували. Другому надали допомогу на місці», – повідомив Кличко.
Унаслідок ранкової російської атаки уламок безпілотника пробив дах припаркованого автомобіля на Позняках. Великий фрагмент дрона застряг у машині. Крім того, у Дарницькому районі уламки БпЛА впали на відкритій території однієї зі шкіл.
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