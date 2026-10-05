Як працює «зелена» лінія столичного метро під час тривог

Перед початком відновлення пасажирських перевезень коліями в обох напрямках здійснили проїзд пробні поїзди

У метрополітені закликають пасажирів уважно стежити за оголошеннями на станціях та у вагонах поїздів

У столичному метрополітені відновили рух поїздів на наземній ділянці «зеленої» (Сирецько-Печерської) лінії під час жовтого рівня повітряної загрози. Про це повідомляє «Главком » із посиланням на пресслужбу київського метрополітену.

Перед початком відновлення пасажирських перевезень коліями в обох напрямках здійснили проїзд пробні поїзди.

Відсьогодні на «зеленій» лінії діють такі правила руху під час повітряної тривоги:

Під час жовтого рівня загрози поїзди перевозять пасажирів між правим і лівим берегами Дніпра у звичайному режимі.

У разі оголошення червоного рівня загрози рух наземною ділянкою повністю припиняється.

Під час червоного рівня загрози поїзди «зеленої» лінії курсують лише на підземних ділянках:

від станції «Сирець» до станції «Видубичі»;

від станції «Осокорки» до станції «Червоний Хутір».

У метрополітені закликають пасажирів уважно стежити за оголошеннями на станціях та у вагонах поїздів, а також дотримуватися вказівок працівників підземки.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» із 5 до 9 жовтня призначить поїзди між правим та лівим берегами Києва через ускладнений рух столичними мостами. Ідеться про 18 додаткових човникових рейсів Kyiv City Express за маршрутом Видубичі – Дарниця – Видубичі.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео моменту російського удару по Північному мосту 4 жовтня. Атака сталася в той момент, коли переправою рухалися автомобілі. На кадрах видно, як безпілотник влучає безпосередньо у дорожнє полотно, після чого над мостом здіймається густий стовп диму.

Станом на 13:00 стало відомо про двох постраждалих унаслідок російської атаки. «Одного постраждалого медики госпіталізували. Другому надали допомогу на місці», – повідомив Кличко.

Унаслідок ранкової російської атаки уламок безпілотника пробив дах припаркованого автомобіля на Позняках. Великий фрагмент дрона застряг у машині. Крім того, у Дарницькому районі уламки БпЛА впали на відкритій території однієї зі шкіл.