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Як працює «зелена» лінія столичного метро під час тривог

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Як працює «зелена» лінія столичного метро під час тривог
Перед початком відновлення пасажирських перевезень коліями в обох напрямках здійснили проїзд пробні поїзди
фото: glavcom.ua

У метрополітені закликають пасажирів уважно стежити за оголошеннями на станціях та у вагонах поїздів

У столичному метрополітені відновили рух поїздів на наземній ділянці «зеленої» (Сирецько-Печерської) лінії під час жовтого рівня повітряної загрози. Про це повідомляє «Главком » із посиланням на пресслужбу київського метрополітену.

Перед початком відновлення пасажирських перевезень коліями в обох напрямках здійснили проїзд пробні поїзди.

Відсьогодні на «зеленій» лінії діють такі правила руху під час повітряної тривоги:

  • Під час жовтого рівня загрози поїзди перевозять пасажирів між правим і лівим берегами Дніпра у звичайному режимі.
  • У разі оголошення червоного рівня загрози рух наземною ділянкою повністю припиняється.

Під час червоного рівня загрози поїзди «зеленої» лінії курсують лише на підземних ділянках:

  • від станції «Сирець» до станції «Видубичі»;
  • від станції «Осокорки» до станції «Червоний Хутір».

У метрополітені закликають пасажирів уважно стежити за оголошеннями на станціях та у вагонах поїздів, а також дотримуватися вказівок працівників підземки.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» із 5 до 9 жовтня призначить поїзди між правим та лівим берегами Києва через ускладнений рух столичними мостами. Ідеться про 18 додаткових човникових рейсів Kyiv City Express за маршрутом Видубичі – Дарниця – Видубичі.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео моменту російського удару по Північному мосту 4 жовтня. Атака сталася в той момент, коли переправою рухалися автомобілі. На кадрах видно, як безпілотник влучає безпосередньо у дорожнє полотно, після чого над мостом здіймається густий стовп диму.

Станом на 13:00 стало відомо про двох постраждалих унаслідок російської атаки. «Одного постраждалого медики госпіталізували. Другому надали допомогу на місці», – повідомив Кличко.

Унаслідок ранкової російської атаки уламок безпілотника пробив дах припаркованого автомобіля на Позняках. Великий фрагмент дрона застряг у машині. Крім того, у Дарницькому районі уламки БпЛА впали на відкритій території однієї зі шкіл.

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Теги: Київ метро тривога

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