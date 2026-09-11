Партія Ердогана закликала відновити переговори між Україною та РФ у Стамбулі

Це не перша пропозиція Ердогана сісти за стіл переговорів

Анкара вважає, що війна перетворилася на виснажливий конфлікт із ризиками для Чорноморського регіону

Турецька влада знову виступила за відновлення дипломатичного процесу між Києвом та Москвою. Речник керівної у Туреччині Партії справедливості та розвитку Омер Челік закликав до негайного припинення російсько-української війни та повернення до переговорів у Стамбулі, попередивши, що конфлікт перетворився на війну на виснаження, яка несе все більші ризики для Чорноморського регіону.

Про це повідомляє видання Daily Sabah, передає «Главком».

Челік зазначив, що жодна зі сторін не досягла прориву, здатного докорінно змінити хід війни, тоді як і Росія, і Україна продовжують завдавати одна одній значних втрат завдяки тактичним успіхам.

«Війна – це зло в усіх відношеннях», – сказав Челік, вказавши насамперед на втрату людських життів та попередивши про можливість поширення конфлікту на ширший регіон.

Він також згадав дискусії щодо війни в рамках Північноатлантичного альянсу (НАТО) та Європейського союзу, а також занепокоєння щодо можливого застосування дедалі досконалішої зброї.

Челік особливо засудив атаки на цивільні судна під турецьким прапором у Чорному морі, зазначивши, що з початку конфлікту вісім з них стали мішенями Росії, а 35 – України. Він додав, що Туреччина продовжує висловлювати свої застереження та пильно стежити за ситуацією на найвищому рівні.

«Цей цикл має закінчитися якомога швидше, і в Стамбулі має бути організовано переговори, щоб нарешті можна було дійти згоди», – сказав Челік.

Міжнародні дипломатичні контакти щодо припинення війни тривають на тлі залучення нових партнерів. Радники з нацбезпеки лідерів «нормандського формату» та європейських країн – Франції, Великої Британії та Німеччини – приїздили до Києва одночасно з делегацією американських перемовників та долучилися до однієї з сесій. У Кремлі висловили невдоволення їхнім залученням у перемовини.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що є домовленість провести найближчим часом нову зустріч у форматі Україна-США-Європа.