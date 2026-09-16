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Дрон біля резиденції міністра оборони Данії: триває спецоперація (відео)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Дрон біля резиденції міністра оборони Данії: триває спецоперація (відео)
Наразі не повідомляється, кому належить дрон та хто ним керував
фото: TV2

У районі, де розташований будинок Єппе Брууса, працюють поліцейські та військові

Поблизу будинку міністра оборони Данії Єппе Брууса помітили невідомий безпілотник. Після повідомлення про дрон у районі розпочалася масштабна операція за участю поліції та військових. Про інцидент повідомляє данське видання TV 2, передає «Главком».

Правоохоронці та військовослужбовці проводять операцію в районі, де зафіксували безпілотник. Наразі не повідомляється, кому належить дрон та хто ним керував. Інші подробиці інциденту, зокрема чи вдалося встановити місце запуску безпілотника, поки не розголошуються.

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Інцидент із дроном стався невдовзі після іншої ситуації за участю Данії та Росії. 14 вересня російський фрегат випустив дві сигнальні ракети в бік данського військового гелікоптера Fennec у міжнародних водах поблизу Гедсера.

За даними Командування оборони Данії, гелікоптер у цей момент проводив планове фотоспостереження за російським кораблем. Одна із сигнальних ракет пролетіла на невеликій відстані від повітряного судна. Данські військові зазначили, що екіпаж не постраждав.

Міністр оборони Данії Єппе Бруус заявив, що перед запуском ракет між російським кораблем та гелікоптером не було радіозв'язку. За його словами, для контакту існувало багато інших каналів.

Після інциденту Данія викликала російського посла для пояснень. Бруус також заявив, що Копенгаген наразі не вважає ситуацію підставою для застосування 4-ї або 5-ї статті НАТО.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен назвала інцидент частиною ширшої тенденції, за якої Росія, за її словами, посилює гібридний тиск на Європу.

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Теги: війна Європа гібридна війна Данія

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