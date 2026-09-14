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Нічна російська атака. Зафіксовано влучання на семи локаціях

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Нічна російська атака. Зафіксовано влучання на семи локаціях
Упродовж минулої доби російські війська обстріляли 17 населених пунктів Сумської області
фото: Національна поліція

Повітряні сили наголосили, що наразі в повітряному просторі ворожі БпЛА

У ніч на 14 вересня росіяни атакували Україну 108 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», дронами-імітаторами типу «Пародія». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 85 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на семи локаціях.

«Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!», – наголосили Повітряні сили ЗСУ.

Нагадаємо, 14 вересня російська терористична армія вдарила керованою авіабомбою по Ізюму на Харківщині. Серед поранених є немовля.

До слова, у Конотопському районі ввечері 13 вересня внаслідок ворожого удару дроном загинув енергетик. Ще один працівник, 50-річний електромонтер, отримав поранення.

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Теги: Повітряні сили ЗСУ війна

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