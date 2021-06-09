Польща провела Лукашенку урок історії через «святкування» вторгнення СРСР

Олександр Лукашенко оголосив день вторгнення СРСР у Польщу державним святом

Інституту національної пам'яті Польщі наполягає, що насправді 17 вересня 1939 року – це «день двох тоталітарних режимів»

Варшава відреагувала на створення в Білорусі державного свята в день вторгнення СРСР до Польщі. Відповідну заяву оприлюднила пресслужба Інституту національної пам'яті Польщі.

Там пояснили невизнаному президенту Білорусі Олександру Лукашенку, що 17 вересня є не днем національної єдності Білорусі, а «днем єдності двох тоталітарних режимів» – радянського і нацистського.

В установі нагадали, що 17 вересня 1939 року Сталін виконав своє зобов'язання перед Гітлером відповідно до таємних протоколів до пакту Молотова-Ріббентропа, а напад Червоної армії на Польщу дозволив Третьому рейху швидше завоювати країну.

Тому 17 вересня, відзначили в Польщі, є символом злочинного співробітництва Гітлера і Сталіна в підпорядкуванні вільних народів Європи.

У Варшаві також додали, що німецько-радянське співробітництво призвело до поневолення мільйонів громадян Польщі, зокрема і національних меншин. А символом співпраці двох тоталітаризмів був загальний військовий парад в Бресті 22 вересня 1939 року. Крім того, на окупованих територіях Третій рейх і СРСР почали проводити політику репресій, злочинів і геноциду.

Інституту національної пам'яті Польщі наполягає, що насправді 17 вересня 1939 року – це «день двох тоталітарних режимів».

Нагадаємо, Олександр Лукашенко підписав указ про створення в Білорусі так званого Дня народної єдності 17 вересня.

Як відомо, 17 вересня 1939 Радянський Союз здійснив військове вторгнення в Польщу. Поділ Польщі між СРСР та нацистською Німеччиною став початком Другої світової війни.

Зазначимо, Київський університет Шевченка позбавив Лукашенка звання почесного доктора.

Диплом почесного доктора Лукашенку вручив 5 листопада 2009 року ректор Леонід Губерський, а саме звання йому було визначене 2 листопада 2009 року.

Тим часом, Міністерство закордонних справ України підготувало пакет санкцій проти білоруського режиму Олександра Лукашенка. Список вже передали до Ради нацбезпеки і оборони.