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    Уродженець Донеччини влаштував погром на Алеї Героїв Небесної сотні в Києві (фото)

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    Чоловік пошкодив клумби на Алеї Героїв Небесної сотні - Уродженець Донеччини влаштував погром на Алеї Героїв Небесної сотні в Києві (фото)
    Чоловік пошкодив клумби на Алеї Героїв Небесної сотні
    Фото: Нацполіція

    Із правопорушником спілкуються правоохоронці

    Столичні поліцейські встановили та затримали чоловіка, який у ніч на 27 липня пошкодив клумби на Алеї Героїв Небесної сотні в Києві. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Так, у ніч на вівторок, 27 липня, до поліцейських, які несли службу у центральній частині Києва, звернулись перехожі із повідомленням про пошкодження клумб на Алеї Героїв Небесної сотні. Правоохоронці вирушили на місце події, де встановили правопорушника.

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    Уродженець Донеччини влаштував погром на Алеї Героїв Небесної сотні в Києві (фото)
    Уродженець Донеччини влаштував погром на Алеї Героїв Небесної сотні в Києві (фото)

    Для встановлення обставин інциденту поліцейські доставили чоловіка до відділу поліції.

    Порушником виявився уродженець Донецької області, 1980 року народження, який не зміг пояснити мотиви свого вчинку.

    Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Вирішується питання про визначення правової кваліфікації.

    Як повідомлялося, у ніч на 19 липня комунальники виявили пошкодженими 24 інформаційні таблички, встановлені на паркувальних майданчиках у центрі Києва.

    Теги: Національна поліція України Київ вандалізм злочин
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    Уродженець Донеччини влаштував погром на Алеї Героїв Небесної сотні в Києві (фото)