Уродженець Донеччини влаштував погром на Алеї Героїв Небесної сотні в Києві (фото)

Із правопорушником спілкуються правоохоронці

Столичні поліцейські встановили та затримали чоловіка, який у ніч на 27 липня пошкодив клумби на Алеї Героїв Небесної сотні в Києві. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, у ніч на вівторок, 27 липня, до поліцейських, які несли службу у центральній частині Києва, звернулись перехожі із повідомленням про пошкодження клумб на Алеї Героїв Небесної сотні. Правоохоронці вирушили на місце події, де встановили правопорушника.

Для встановлення обставин інциденту поліцейські доставили чоловіка до відділу поліції.

Порушником виявився уродженець Донецької області, 1980 року народження, який не зміг пояснити мотиви свого вчинку.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Вирішується питання про визначення правової кваліфікації.

Як повідомлялося, у ніч на 19 липня комунальники виявили пошкодженими 24 інформаційні таблички, встановлені на паркувальних майданчиках у центрі Києва.