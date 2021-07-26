Чотирьох київських поліцейських судитимуть за викрадення людини (фото)

За даними слідства, четверо правоохоронців організували план, спрямований на незаконне позбавлення волі львівянина з метою отримання від нього грошових коштів

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно злочинної групи у складі п’яти осіб, з яких четверо – працівники Солом’янського управління поліції в Києві, які обвинувачуються у незаконному позбавленні волі людини, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань, а один із них - у незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб із цивільною особою, що завдало великої матеріальної шкоди (ч. 2 ст. 146 та ч. 3 ст. 289 КК України). Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, четверо правоохоронців організували план, спрямований на незаконне позбавлення волі 50-річного мешканця м. Львів з метою отримання від нього грошових коштів.

Так, отримавши інформацію про те, що потерпілий періодично виступає посередником у продажу автомобілів, під виглядом покупців поліцейські домовились з ним про зустріч та огляд транспортного засобу – автомобіля Toyota Land Cruiser Prado 150 вартістю понад 1 млн грн.

Перебуваючи у одному з райцентрів на території Київської області, співробітники поліції, не маючи жодних законних підстав, вдягнули на чоловіка кайданки та, протиправно утримуючи у своєму автомобілі, почали вимагати від нього S10 тис. за непритягнення до відповідальності за сфабрикованим обвинуваченням у нібито спробі продажу викраденого автомобіля.

Отримавши від потерпілого частину коштів у сумі 2 тис. євро, правоохоронці відпустили його.

Згодом один із вказаних працівників поліції залучив знайомого, який за допомогою евакуатора мав перевезти автомобіль, що продавав львів’янин, до обумовленого місця для подальшого продажу без згоди власника. Однак, вказані дії було вчасно викрито під час спроби транспортування автомобіля до сховку.

У подальшому за результатом проведених слідчих дій вдалося викрити усіх учасників злочинної схеми.

Викрито злочин прокурорами спільно зі слідчими ДБР за оперативного супроводження Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки НП України.