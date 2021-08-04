Уродженець Одещини з ножем напав на дітей у Києві

У столицю чоловік приїздив, аби наживитися злочинним шляхом

На вулиці Челябінській у Дніпровському районі Києві невідомий підійшов до дітей та, погрожуючи ножем, відібрав у них смартфон і велосипед. На місце події негайно виїхали наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група територіального управління поліції. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Поліцейські негайно розпочали необхідні заходи задля встановлення особи нападника.

«Ми опитали потерпілих, свідків та встановили очевидців злочину. Проаналізували відео з прилеглих до місця події камер спостереження та з’ясували маршрут руху зловмисника. Після скоєного він поїхав на потязі до Вінницької області. Ми негайно зв’язалися із колегами на Вінниччині та спільно із ними затримали правопорушника на станції залізничного транспорту», – розповів начальник відділу розкриття розбоїв управління карного розшуку столичної поліції Олександр Чуча.

Фігурантом виявився 27-річний уродженець Одещини. Чоловік не має постійного місця проживання, у столицю приїздив, аби наживитися злочинним шляхом.

Слідчі затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також під час проведення слідчих дій у чоловіка виявили та вилучили речі неповнолітніх, ніж, а також інші цінності, що не належать затриманому та вказують на систематичне вчинення майнових злочинів.

Слідчі Дніпровського управління поліції повідомили чоловіку про підозру у вчиненні двох злочинів, передбачених ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Нападнику загрожує від семи до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Правоохоронці перевіряють причетність фігуранта до вчинення майнових злочинів, зокрема грабежів, на території Києва.