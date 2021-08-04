У Києві злодії винесли з квартири дочки ексчиновника кілька мільйонів гривень

Пограбували дочку чиновника часів Януковича

У центрі Києва пограбували квартиру дочки колишнього голови Служби зовнішньої розвідки Григорія Ілляшова. З квартири в ЖК «Новопечерські Липки» винесли близько 2,8 млн грн. Про це повідомляє Obozrevatel.

За інформацією ЗМІ, 32-річна Дарина виявила злом в квартирі через кілька днів після пограбування.

З квартири зникло близько 100 тисяч доларів і 5 тис. євро – це приблизно 2,8 мільйона в гривневому еквіваленті. За словами співрозмовника видання, реальна сума викраденого набагато більша, бо з квартири винесли дорогі годинники і ювелірні вироби.

«До того ж суму вкраденої готівки зменшили, щоб не виникало зайвих запитань», – заявив співрозмовник.

Як нагадує видання, Григорій Ілляшов служив у КДБ СРСР, СБУ, був народним депутатом-регіоналом, а також чотири роки до Революції Гідності очолював Службу зовнішньої розвідки України. У лютому 2014-го його було знято з посади.

Він має дочку Дарина від першого шлюбу, а також сина та ще двох дочок від другого шлюбу з ексміністеркою юстиції Оленою Лукаш.

За інформацією джерела, у Дарини, крім квартири в «Новопечерських Липках» вартістю близько мільйона доларів, є й інша нерухомість – зокрема і в окупованому Росією Криму.

Нагадаємо, столичні правоохоронці за результатами масштабної спецоперації знешкодили злочинну групу, учасники якої вчиняли масові розбійні напади на іноземців на території Києва.

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