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    У Києві злодії винесли з квартири дочки ексчиновника кілька мільйонів гривень

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    Реальна сума викраденого набагато більша - У Києві злодії винесли з квартири дочки ексчиновника кілька мільйонів гривень
    Реальна сума викраденого набагато більша

    Пограбували дочку чиновника часів Януковича

    У центрі Києва пограбували квартиру дочки колишнього голови Служби зовнішньої розвідки Григорія Ілляшова. З квартири в ЖК «Новопечерські Липки» винесли близько 2,8 млн грн. Про це повідомляє Obozrevatel.

    За інформацією ЗМІ, 32-річна Дарина виявила злом в квартирі через кілька днів після пограбування.

    З квартири зникло близько 100 тисяч доларів і 5 тис. євро – це приблизно 2,8 мільйона в гривневому еквіваленті. За словами співрозмовника видання, реальна сума викраденого набагато більша, бо з квартири винесли дорогі годинники і ювелірні вироби.

    «До того ж суму вкраденої готівки зменшили, щоб не виникало зайвих запитань», – заявив співрозмовник.

    Як нагадує видання, Григорій Ілляшов служив у КДБ СРСР, СБУ, був народним депутатом-регіоналом, а також чотири роки до Революції Гідності очолював Службу зовнішньої розвідки України. У лютому 2014-го його було знято з посади.

    Він має дочку Дарина від першого шлюбу, а також сина та ще двох дочок від другого шлюбу з ексміністеркою юстиції Оленою Лукаш.

    За інформацією джерела, у Дарини, крім квартири в «Новопечерських Липках» вартістю близько мільйона доларів, є й інша нерухомість – зокрема і в окупованому Росією Криму.

    Нагадаємо, столичні правоохоронці за результатами масштабної спецоперації знешкодили злочинну групу, учасники якої вчиняли масові розбійні напади на іноземців на території Києва.

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    Теги: ЗМІ СБУ нерухомість пограбування КДБ
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    У Києві злодії винесли з квартири дочки ексчиновника кілька мільйонів гривень