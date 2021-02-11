Уряд повинен передати Гостиний двір громаді Києва – Кличко

Гостиний двір стоїть без даху, вікон і штукатурки ще з зими 2013 року

На розгляд Київради винесено звернення до Кабінету міністрів щодо невідкладної передачі будівлі Гостиного двору в комунальну власність громади столиці

На сьогоднішньому засіданні Київської міської ради депутати повинні ухвалити звернення до Кабінету міністрів України щодо невідкладної передачі будівлі Гостиного двору в комунальну власність громади столиці. На цьому мер Києва Віталій Кличко наголосив під час відкриття засідання Київради.

«Сьогодні ми маємо ухвалити звернення Київради до Кабінету міністрів щодо невідкладної передачі будівлі Гостиного двору в комунальну власність громади столиці. Це – спільне подання: моє як мера і представників усіх семи фракцій Київради. Я вдячний депутатам за таку спільну позицію! Адже вже стільки років ми з громадою столиці відстоюємо повернення місту цієї пам'ятки архітектури. Нас водять по колу. А приміщення тим часом руйнується! Ми вже могли б приступити до відновлення будівлі, в комплексі з реконструкцією Контрактової площі та реалізацією концепції Пішохідного Подолу», – додав він.

Кличко зауважив, що місто пройшло всі обговорення, бюрократичні процедури, погодження з урядовцями – міністерствами фінансів, економіки, юстиції, мінрегіонбуду та Фонду Держмайна. Але процес заблокувало Міністерство культури.

«Я переконаний, що це – навмисне затягуванням часу, протягом якого Гостиний двір стоятиме в такому ж стані і руйнуватиметься! Бо Мінкульт повинен заново пройти всі бюрократичні процедури, які до цього подолало місто. А потім – вкласти кошти в реконструкцію об‘єкту», – зазначив Кличко.

Мер підкреслив, що місто готове здійснити реконструкцію Гостиного двору, створити в ньому громадський простір, музей Києва, розмістити інші експозиції, які вже були обговорені з громадськістю, з Києво-Могилянською академією.

«Я поділяю і думку, що Україні потрібен Музей сучасного мистецтва. Тому міська влада сприятиме реалізації такого задуму. Буде це в Гостиному дворі чи в іншій будівлі, стане зрозуміло після експертизи щодо придатності цієї пам’ятки архітектури для повноцінного розгортання такого музею. Зрештою, Гостиний двір може вмістити кілька музейних інституцій, ставши культурним центром Подолу і столиці загалом. Тому я переконаний, уряд повинен передати Гостиний двір громаді Києва! Так ми врятуємо пам'ятку і зробимо з неї справжню перлину української столиці. Кияни на це чекають вже давно», – наголосив Кличко.

Раніше у Департаменті охорони культурної спадщини заявили, що Київ очікує передачі будівлі Гостиного двору з державної до комунальної власності. КМДА вже погодила проєкт розпорядження Кабінету міністрів України.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України підтримує передачу Гостиного двору з державної до комунальної власності Києва.

Але в січні 2021 року міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко остаточно заблокував передачу Гостиного двору з державної власності у комунальну власність Києва.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з тим, аби уряд невідкладно ухвалив рішення про передачу Гостиного двору громаді столиці.

Гостиний двір стоїть без даху, вікон і штукатурки ще з зими 2013 року і продовжує потроху руйнуватися.

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