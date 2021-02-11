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    Київрада зібралась на засідання: на розгляді майже 300 питань

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    11 лютого проходить&nbsp;пленарне засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання - Київрада зібралась на засідання: на розгляді майже 300 питань
    11 лютого проходить пленарне засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання
    Фото: Київрада

    Київрада проводить перше засідання у 2021 році

    У четвер 11 лютого о 10:00 відбудеться пленарне засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання.

    До порядку денного засідання Київради внесено загальні питання, питання власності, питання містобудування та землекористування та інші. Загалом депутати планують розглянути 275 питань.

    Порядок денний пленарного засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання

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    У зв’язку з обмежувальними заходами доступ представників засобів масової інформації до Київради не передбачено.

    Ведеться онлайн-трансляція засідання.

    Раніше повідомлялося, що на пленарне засідання Київської міської ради громадяни можуть зареєструватися онлайн.

    У приміщення кулуарів зали пленарних засідань Київської міської ради, яке відвідують громадяни, може бути допущено не більше 20 осіб.

    Теги: Київ Київрада депутат
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