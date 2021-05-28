Із 29 травня Україна закриває небо для білоруських літаків – ЗМІ

Кабмін дав відповідне протокольне доручення Міністерству інфраструктури і «Украероруху»

Кабінет Міністрів України встановить заборону на використання повітряного простору України повітряними суднами, зареєстрованими в Республіці Білорусь, із 00:00 29 травня. Про повідомило джерело в уряді, пише «Інтерфакс».

«Уряд схвалив протокольне доручення Мінінфраструктури та «Украероруху» встановити з 00:00 29 травня заборону на використання повітряного простору України повітряними суднами, зареєстрованими в Республіці Білорусь», – повідомило джерело.

Кабмін також доручив Мінінфраструктури, Міністерству закордонних справ та «Украероруху» поінформувати у встановленому порядку про це Білорусь.

Тим часом, українці і досі літають до Росії, і за відсутності прямого авіасполучення мінський хаб був найзручнішим способом дістатися туди повітрям. Ексміністр Володимир Омелян в інтерв’ю «Главкому» розповів про можливі варіанти авіасполучення після блокування мінського хабу.

Дипломат переконаний, аби дістатися до Росії повітрям, можна буде скористатися достойними шляхами. «Способи будуть – Стамбул, Грузія, країни Балтії, що мають регулярне сполучення з Росією», – підкреслив він.