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    Із 29 травня Україна закриває небо для білоруських літаків – ЗМІ

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    Із 29 травня Україна закриває небо для білоруських літаків – ЗМІ
    Фото з відкритих джерел

    Кабмін дав відповідне протокольне доручення Міністерству інфраструктури і «Украероруху»

    Кабінет Міністрів України встановить заборону на використання повітряного простору України повітряними суднами, зареєстрованими в Республіці Білорусь, із 00:00 29 травня. Про повідомило джерело в уряді, пише «Інтерфакс».

    «Уряд схвалив протокольне доручення Мінінфраструктури та «Украероруху» встановити з 00:00 29 травня заборону на використання повітряного простору України повітряними суднами, зареєстрованими в Республіці Білорусь», – повідомило джерело.

    Кабмін також доручив Мінінфраструктури, Міністерству закордонних справ та «Украероруху» поінформувати у встановленому порядку про це Білорусь.

    Тим часом, українці і досі літають до Росії, і за відсутності прямого авіасполучення мінський хаб був найзручнішим способом дістатися туди повітрям. Ексміністр Володимир Омелян в інтерв’ю «Главкому» розповів про можливі варіанти авіасполучення після блокування мінського хабу.

    Дипломат переконаний, аби дістатися до Росії повітрям, можна буде скористатися достойними шляхами. «Способи будуть – Стамбул, Грузія, країни Балтії, що мають регулярне сполучення з Росією», – підкреслив він.

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    Теги: Білорусь Кабмін літак уряд
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    Із 29 травня Україна закриває небо для білоруських літаків – ЗМІ