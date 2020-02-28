В аеропорту «Київ» ім. Ігоря Сікорського відбувся показ колекції одягу за мотивами творів Івана Марчука



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Картини Івана Марчука в авторській техніці «пльонтанізм» надихнули Альону Сереброву та стали яскравими образами колекції Фото Анастасія Зубрицька, Володимир Бульба

Дизайнерка Альона Сереброва назвала свою колекцію «Секрет Генія»

У Міжнародному аеропорту «Київ» ім. Ігоря Сікорського відбувся показ колекції одягу за мотивами творів Івана Марчука. Про це повідомляє «Вечірній Київ».

Зазначається, що дизайнерка Альона Сереброва назвала свою колекцію сезону осінь – зима 20/21 «Секрет Генія».

«Колекція «Секрет Генія» створена в колаборації з видатним народним художником України, лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка, почесний громадянин Києва і Тернополя, членом Золотої гільдії Римської академії сучасного мистецтва, художником, який увійшов до списку геніїв сучасності за версією британської газети The Daily Telegraph», – йдеться у повідомленні.

Картини Івана Марчука в авторській техніці «пльонтанізм» надихнули Альону Сереброву та стали яскравими образами колекції. Художник наносить на полотно фарбу тонкими лініями, що під певним кутом переплітаються та створюють ефект 3D. Цей принцип став акцентом конструктивних особливостей колекції, підкреслюючи об’ємність картин митця.

Як повідомлялося, з жовтня до грудня минулого року у Києві проходила виставка Івана Марчука, де картини «оживали і рухалися».