У «Борисполі» митники оформили унікальну картину (фото)



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Картину передано в дар Національному музею Голодомору-геноциду Фото: Київська митниця

Картина «Голод-33» була написана у США в 1934 році

У неділю, 23 лютого, у пункті пропуску в міжнародному аеропорту «Бориспіль» митники провели процедури в процесі передачі нашій країні від Української вільної академії наук у США картини «Голод-33».

Про це повідомляє Київська митниця Держмитслужби України.

Автор полотна Віктор Цимбал жив і працював у США. Дану картину розміром 96×162 см було ним написано в 1934 році, а вперше презентовано публіці 1936 року в Буенос-Айресі.

Це був один з перших творів у світі, присвячений трагедії Голодомору.

Картину передано в дар Національному музею Голодомору-геноциду.

До слова, у Шевченківському районі столиці може з’явитися провулок, який носитиме ім’я британського журналіста Гарета Джонса (зараз провулок Проєктний 13120). Він був одним із перших західних кореспондентів, які своїми публікаціями донести світові правду про Голодомор мільйонів людей в Україні у 1932-1933 роках.

29 березня 1933-го він скликав у Берліні прес-конференцію, на якій вперше публічно заявив про катастрофічний голод в Україні. Прес-реліз передрукували провідні світові видання, зокрема New York Evening Post та Manchester Guardian.

Раніше на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики депутати підтримали присвоєння провулку Проєктному 13120 імені британського журналіста Гарета Джонса.

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