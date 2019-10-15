У Києві відкриється виставка, де картини «почнуть оживати і рухатись»



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Організатори зазначають, що на виставку Івана Марчука варто потрапити з кількох причин

Виставка українського художника Івана Марчука буде проходити з 18 жовтня до 15 грудня цього року

У Києві 18 жовтня відкриється виставка «Секрети геніальності: 100 невідомих творів Івана Марчука» в Artarea.

Як повідомляють організатор виставки, картини геніального українського художника Івана Марчука виконані унікальною технікою, що називається «пльонтанізм», ніби створені з переплетень багатьох ниток.

«Їх можна буде побачити у форматі digital галереї: картини почнуть оживати і рухатись», - йдеться на сторінці Artarea у Facebook.

Організатори зазначають, що на виставку Івана Марчука варто потрапити з кількох причин.

«По-перше, Іван Марчук - український художник, якого британська газета The Daily Telegraph внесла до списку «100 геніїв сучасності». Він живе і творить серед нас. У рамках персональної виставки в Artarea, художник проведе авторські екскурсії і майстер-клас.

По-друге, його мистецтво тривалий час було заборонене радянською владою. 12 років художник жив і творив в еміграції. В 2001 році він знову повернувся на Батьківщину. Героя-художника треба знати в обличчя.

По-третє, 5000 робіт, 150 монографічних і 50 колективних виставок. Картини художника є на кожному континенті. Серед них є 100 творів, які ніколи не були представлені публіці. Їх можна буде побачити в двох експозиційних залах Artarea.

І, по-четверте, наприкінці 1970-х картини Марчука були представлені на перших виставках нонконформістів від української діаспори. Тепер Artarea запрошує на останню виставку Івана Марчука в Києві», - зазначають організатори.

Інформаційний спонсор виставки інформаційно-аналітична агенція «Главком».