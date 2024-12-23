Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві оголошено І рівень небезпеки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Києві оголошено І рівень небезпеки
Сьогодні через туман в Києві буде видимість 200-500 м
фото з відкритих джерел

У першій половині дня 23 грудня в столиці очікується туман

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по Києву. Про це повідомляє Укргідрометцентр

«У першій половині дня 23 грудня туман, видимість 200-500 м», – йдеться в повідомленні.

Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Киян попереджають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Нагадаємо, в Україні у неділю, 23 грудня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Подекуди – невеликий сніг.

У східних, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській областях та у південній частині дощ, на крайньому заході місцями невеликий сніг; на решті території без опадів. На півдні, сході країни та в більшості центральних областей вночі та вранці місцями туман.

Вночі та вдень стовпчики термометра показуватимуть від 0 до -5°С, вдень від +3 до -2°С. На півдні Одещини та в Криму до +10°С.

Читайте також:

Теги: синоптик Укргідрометцентр погода прогноз погоди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Активність Сонця з 22 по 24 грудня 2024 року
Прогноз магнітних бур на 22-24 грудня: якою буде сонячна активність
Вчора, 08:01
Якою буде погода на Різдво: прогноз синоптикині
Якою буде погода на Різдво: прогноз синоптикині
19 грудня, 15:04
Температура повітря до березня залишатиметься переважно нижчою за рівень останніх двох років
Європу чекає найхолодніша зима з початку повномасштабної війни в Україні – Bloomberg
27 листопада, 12:20
На горі Піп Іван висота снігового покриву коливається від 20 до 90 см
Снігові замети до метра та мороз: у Карпати прийшла екстремальна зима
22 листопада, 15:05
Український лідер наголосив, що є партнери, які досі не виконали свої зобов'язання перед Україною
Наступна зима стане вирішальною для України – президент
30 жовтня, 14:36
Байден вчергове засудив повномасштабну російську агресію проти Україну
Байден про війну в Україні: Нас чекає дуже важка зима
18 жовтня, 14:00
На гору Піп Іван прийшла зима
Справжня зима. У Карпатах засніжило та знизилася температура повітря (фото)
14 жовтня, 12:10
У селі Верхній Яловець термометр уранці 14 грудня показав 23°С нижче нуля
У Карпатах температура опустилася нижче -20 градусів: атмосферні фото
14 грудня, 13:10
Мінімальна температура повітря 28 вересня у Києві також виявилась найвищою для цього дня
Протягом двох днів вересень у Києві побив три температурні рекорди
30 вересня, 12:02

Новини

У Голосіївському районі столиці стався прорив трубопроводу, рух перекрито
У Голосіївському районі столиці стався прорив трубопроводу, рух перекрито
У Києві оголошено І рівень небезпеки
У Києві оголошено І рівень небезпеки
У Києві чоловіки у військовій формі жебракували біля торгівельного центру: поліція відреагувала
У Києві чоловіки у військовій формі жебракували біля торгівельного центру: поліція відреагувала
Відомий професор запропонував несподіване вирішення демографічної кризи і спровокував скандал
Відомий професор запропонував несподіване вирішення демографічної кризи і спровокував скандал
Рятувальники показали, що залишилось з даху будинку на Київщині, в який влучили уламки «Шахеда» (фото)
Рятувальники показали, що залишилось з даху будинку на Київщині, в який влучили уламки «Шахеда» (фото)
На Київщині внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння багатоповерхівки
На Київщині внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння багатоповерхівки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
129K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 грудня: ситуація на фронті
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 грудня 2024
44K
«Пішов у СЗЧ» на цілий рік. Суд ухвалив покарання жителю Буковини
37K
Ексголовком Залужний звернувся до українців із центру Лондона
35K
Бій Усик – Ф'юрі: гонорари боксерів
31K
В Україні ліквідують МСЕК: чию інвалідність перевірять після 1 січня

Новини

Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
Сьогодні, 06:00
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 грудня, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 грудня, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua