У Києві оголошено І рівень небезпеки

Сьогодні через туман в Києві буде видимість 200-500 м

У першій половині дня 23 грудня в столиці очікується туман

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по Києву. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«У першій половині дня 23 грудня туман, видимість 200-500 м», – йдеться в повідомленні.

Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Киян попереджають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Нагадаємо, в Україні у неділю, 23 грудня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Подекуди – невеликий сніг.

У східних, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській областях та у південній частині дощ, на крайньому заході місцями невеликий сніг; на решті території без опадів. На півдні, сході країни та в більшості центральних областей вночі та вранці місцями туман.

Вночі та вдень стовпчики термометра показуватимуть від 0 до -5°С, вдень від +3 до -2°С. На півдні Одещини та в Криму до +10°С.