Протягом двох днів вересень у Києві побив три температурні рекорди

Мінімальна температура повітря 28 вересня у Києві також виявилась найвищою для цього дня

Усього за місяць встановлено 11 температурних рекордів

Протягом 27 та 28 вересня у Києві було зафіксовано три температурні рекорди. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції, мінімальна температура повітря 27 вересня у столиці виявилась найвищою для цього дня, адже вона не опустилася нижче 17,3°С. Попереднє рекордне значення 2015 року перевищено на 1,9°С.

Мінімальна температура повітря 28 вересня у Києві також виявилась найвищою для цього дня і знизилась лише до 17,5°С. Попереднє рекордне значення 1927 року перевищено на 1,0°С.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою для цієї дати і склала 23,1°С, що перевищило попередній рекордний показник того ж 1927 року на 2,0°С, а кліматичну норму – на 9,9°С.

Всього за місяць встановлено 11 температурних рекордів.

Нагадаємо, протягом понеділка, 30 вересня, у Києві та області очікується мінлива хмарність, вночі місцями по області пройде короткочасний дощ, вдень буде без опадів. Як прогнозують синоптики, погода у Києві наступного тижня буде хмарною, і подекуди дощовою. Однак денна температура повітря триматиметься трохи нижче позначки у 20 градусів тепла.