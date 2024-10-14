Справжня зима. У Карпатах засніжило та знизилася температура повітря (фото)
Чорногірський пошуково-рятувальний пост попереджає про хмарність та обмежену видимість
Сьогодні, 14 жовтня, на вершині гори Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до -3°C. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
Також зазначається, що на високогір'ї дещо засніжило. Чорногірський пошуково-рятувальний пост попереджає про хмарність та обмежену видимість.
Нагадаємо, що у вересні одразу в кількох областях України випав сніг. Опади помітили в Закарпатській та Івано-Франківській областях. Сніг випав на Драгобраті, під Петросом та на Пожижевській полонині.
Як повідомлялося, 14 жовтня по всій території України буде хмарна погода, місцями очікується дощ. Найбільше дощитиме у північних та східних областях. Вітер буде західний, 7-12 м/с.
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