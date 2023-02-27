В Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки (адреси)
Цього тижня ярмарки відбудуться у всіх районах столиці
Цього тижня в Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва.
Зокрема, 28 лютого (вівторок) ярмарки триватимуть:
- у Голосіївському районі – просп. Науки, 88;
- у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;
- у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
- у Подільському районі – вул. Василя Порика, 8;
- у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Берестейського (колишній просп. Перемоги), 73/1 та вул. Рене Декарта;
- у Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.
1 березня (середа):
- у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);
- у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
- у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
- у Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
- у Подільському районі – просп. Правди, 5-11, вул. Василя Порика, 8;
- у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.
2 березня (четвер):
- у Голосіївському районі – вул. Юлії Здановської (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25/2-29;
- у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;
- у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10;
- у Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6-8;
- у Подільському районі – вул. Юрківська (у межах вулиць Межигірської та Турівської), вул. Василя Порика, 8;
- у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Берестейського (колишній просп. Перемоги), 73/1 та вул. Рене Декарта.
3 березня (п’ятниця):
- у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
- у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
- у Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
- у Дніпровському районі – вул. Гроденська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;
- у Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
- у Подільському районі –вул. Василя Порика, 8;
- у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
- у Солом’янському районі – вул. Освіти (у межах просп. Повітрофлотського та вул. Вузівської), пров. Ковальський (у межах вулиць Михайла Брайчевського та Сім’ї Бродських);
- у Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу),
вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та
вул. Богдана Хмельницького, 94.
4 березня (субота):
- у Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
- у Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
- у Деснянському районі – вул. Кубанської України (у межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (у межах просп. Червоної Калини, 2-А та вул. Драйзера);
- у Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд поштамту «Лівобережний»);
- в Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
- у Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку), вул. Василя Порика, 8;
- у Святошинському районі – вул. Мирослава Поповича, 10;
- у Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя, 42 (у межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);
- у Шевченківському районі – вул. Юрія Глушка, 2-12.
5 березня (неділя):
- у Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (у межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
- у Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
- у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- у Печерському районі – вул. Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
- у Подільському районі – вул. Василя Порика, 8;
- у Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:
- КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2;
- КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
- КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.
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