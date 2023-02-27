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В Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки (адреси)

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
В Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки (адреси)
Цілий тиждень в місті працюватимуть продуктові ярмарки

Цього тижня ярмарки відбудуться у всіх районах столиці

Цього тижня в Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва. 

Зокрема, 28 лютого (вівторок) ярмарки триватимуть:

  • у Голосіївському районі – просп. Науки, 88;
  • у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;
  • у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
  • у Подільському районі – вул. Василя Порика, 8;
  • у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Берестейського (колишній просп. Перемоги), 73/1 та вул. Рене Декарта; 
  • у Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.

1 березня (середа):

  • у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської); 
  • у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
  • у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
  • у Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака); 
  • у Подільському районі – просп. Правди, 5-11, вул. Василя Порика, 8;
  • у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

2 березня (четвер):

  • у Голосіївському районі – вул. Юлії Здановської (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25/2-29;
  • у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;
  • у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10;
  • у Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6-8;
  • у Подільському районі – вул. Юрківська (у межах вулиць Межигірської та Турівської), вул. Василя Порика, 8;
  • у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Берестейського (колишній просп. Перемоги), 73/1 та вул. Рене Декарта.

3 березня (п’ятниця):

  • у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
  • у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
  • у Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
  • у Дніпровському районі – вул. Гроденська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;
  • у Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
  • у Подільському районі –вул. Василя Порика, 8;
  • у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
  • у Солом’янському районі – вул. Освіти (у межах просп. Повітрофлотського та вул. Вузівської), пров. Ковальський (у межах вулиць Михайла Брайчевського та Сім’ї Бродських);
  • у Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу),
    вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та
    вул. Богдана Хмельницького, 94.

4 березня (субота):

  • у Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • у Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
  • у Деснянському районі – вул. Кубанської України (у межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (у межах просп. Червоної Калини, 2-А та вул. Драйзера);
  • у Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд поштамту «Лівобережний»);
  • в Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • у Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку), вул. Василя Порика, 8;
  • у Святошинському районі – вул. Мирослава Поповича, 10;
  • у Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя, 42 (у межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);
  • у Шевченківському районі – вул. Юрія Глушка, 2-12.

5 березня (неділя):

  • у Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (у межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • у Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • у Печерському районі – вул. Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • у Подільському районі – вул. Василя Порика, 8;
  • у Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2;
  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.
Теги: ринок ярмарок місто

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