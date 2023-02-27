Росіяни атакують Курахівку на Донеччині: Банкова повідомила про загиблого

Наразі обстріл триває

Російські загарбники обстрілюють село Курахівка Донецької області. Вже відомо про одного загиблого. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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«Росіяни обстрілюють смт. Курахівка Курахівської громади. Є інформація про одного загиблого цивільного. Обстріл триває», – розповів він.

Як повідомлялось, у Костянтинівці (Донецька область) сьогодні вдень, 27 лютого, пролунали вибухи. Місцеві жителі зазначають, що окупанти, ймовірно, обстріляли місто.

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Нагадаємо, розпочалася 369-а доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили 81 атаку окупантів на цих напрямках.