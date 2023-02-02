Російські війська знову завдали удару по Краматорську

Росія атакувала місто вдруге за добу

Сьогодні, 2 лютого, російські загарбники знову завдали удару по Краматорську Донецької області. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

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«Знову удар по Краматорську. Сидіть в укриттях», – повідомив Гончаренко.

У середу, 1 лютого, пізно ввечері місто Краматорськ було атаковане з повітря.

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Внаслідок російського ракетного удару в Краматорську зруйновано з четвертого по перший поверхи чотириповерхового житлового будинку з подальшим займанням припаркованих автомобілів.

Травми отримала 21 особа, 8 знадобилася госпіталізація. Троє людей загинули, двох вдалося врятувати.

Триває 344-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Кузьмине і Білогорівка Луганської області та Спірне, Білогорівка, Васюківка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут і Кліщіївка Донецької області.