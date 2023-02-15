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Індія відмовилася від купівлі російського дизельного пального

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Індія відмовилася від купівлі російського дизельного пального
Індія відповіла чи готова купувати російський дизель
фото:https://quote.rbc.ru

Представники індійських заводів заявили, що зацікавлені у дешевій російській нафті, але не у дизелі

Індійські компанії більше зацікавлені в купівлі російської нафти, як недорогої сировини для своїх нафтопереробних і нафтохімічних заводів, аніж у російському дизелі.  Підприємства його не купуватимуть. Про це, із посиланням на індійських нафтопереробників, пише агенція Reuters.

Індія, що стала головним покупцем російської нафти, від якої відмовилися західні країни, не врятує російську  галузь від європейського ембарго на дизельне паливо.

За словами одного з представників індійських заводів, витрати на імпорт з урахуванням фрахту та страхування виявляються занадто високі і перевищують «стелю», введену країнами G7, – $100 за барель.

Індія повністю сама забезпечує себе дизелем, каже джерело Reuters у складі керівників НПЗ. А закуповувати російське паливо для реекспорту невигідно через податок на надприбутки, що діє в Індії, пояснює він.

Курс – на дешеві нафтопродукти

За словами інших джерел Reuters, Індія готова закуповувати лише найдешевші російські нафтопродукти. Так, згідно даним відстеження суден Refinitiv Reliance Industries, власник найбільшого у світі нафтопереробного комплексу, у лютому збільшив імпорт російської нафти и в лютому приблизно до 222 тис. тонн, а також потроїв закупівлю мазуту.  Приклад компанії можуть наслідувати у компанії Bharat Petroleum та Indian Oil, яким нафта потрібна як дешева сировина для нафтохімічних підприємств.

Зацікавленість Індії в збільшенні імпорту російських нафтопродуктів з’явилася після того, як третій у світі імпортер сирої нафти став головним клієнтом з купівлі нафти для Москви після Китаю, оскільки захід уникав поставок з РФ. Дешева російська нафта знизила витрати на індійських нафтопереробних заводах і підвищила маржу.

Нагадаємо, Євросоюз запровадив заборону на морські постачання російських нафтопродуктів 5 лютого, одночасно встановивши стелю цін. Історично Росія експортувала половину виробництва нафтопродуктів – близько 144 млн тонн із 290 млн. При цьому 90% йшло на європейський ринок, який тепер закритий санкціями.

Знайти покупців на ці обсяги в Азії буде набагато складніше, ніж на сиру нафту, попереджають вони: Індія та Китай радше зацікавлені у розвитку інфраструктури своїх власних НПЗ для того, щоб замінити Росії на глобальних ринках.

Через санкції нафтопереробні заводи готуються до скорочення виробництва на 15%, розповідало раніше Reuters високопоставлене джерело, знайоме з планами влади.

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Теги: страхування росія нафтопродукти Ізраїль санкції ембарго Китай імпорт ринок Індія нафта

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