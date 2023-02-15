Індія відмовилася від купівлі російського дизельного пального

Представники індійських заводів заявили, що зацікавлені у дешевій російській нафті, але не у дизелі

Індійські компанії більше зацікавлені в купівлі російської нафти, як недорогої сировини для своїх нафтопереробних і нафтохімічних заводів, аніж у російському дизелі. Підприємства його не купуватимуть. Про це, із посиланням на індійських нафтопереробників, пише агенція Reuters.

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Індія, що стала головним покупцем російської нафти, від якої відмовилися західні країни, не врятує російську галузь від європейського ембарго на дизельне паливо.

За словами одного з представників індійських заводів, витрати на імпорт з урахуванням фрахту та страхування виявляються занадто високі і перевищують «стелю», введену країнами G7, – $100 за барель.

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Індія повністю сама забезпечує себе дизелем, каже джерело Reuters у складі керівників НПЗ. А закуповувати російське паливо для реекспорту невигідно через податок на надприбутки, що діє в Індії, пояснює він.

Курс – на дешеві нафтопродукти

За словами інших джерел Reuters, Індія готова закуповувати лише найдешевші російські нафтопродукти. Так, згідно даним відстеження суден Refinitiv Reliance Industries, власник найбільшого у світі нафтопереробного комплексу, у лютому збільшив імпорт російської нафти и в лютому приблизно до 222 тис. тонн, а також потроїв закупівлю мазуту. Приклад компанії можуть наслідувати у компанії Bharat Petroleum та Indian Oil, яким нафта потрібна як дешева сировина для нафтохімічних підприємств.

Зацікавленість Індії в збільшенні імпорту російських нафтопродуктів з’явилася після того, як третій у світі імпортер сирої нафти став головним клієнтом з купівлі нафти для Москви після Китаю, оскільки захід уникав поставок з РФ. Дешева російська нафта знизила витрати на індійських нафтопереробних заводах і підвищила маржу.

Нагадаємо, Євросоюз запровадив заборону на морські постачання російських нафтопродуктів 5 лютого, одночасно встановивши стелю цін. Історично Росія експортувала половину виробництва нафтопродуктів – близько 144 млн тонн із 290 млн. При цьому 90% йшло на європейський ринок, який тепер закритий санкціями.

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Знайти покупців на ці обсяги в Азії буде набагато складніше, ніж на сиру нафту, попереджають вони: Індія та Китай радше зацікавлені у розвитку інфраструктури своїх власних НПЗ для того, щоб замінити Росії на глобальних ринках.

Через санкції нафтопереробні заводи готуються до скорочення виробництва на 15%, розповідало раніше Reuters високопоставлене джерело, знайоме з планами влади.