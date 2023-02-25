Військові показали пекельні бої у житлових кварталах Бахмута

Українські вояки відстрілюються від окупантів у багатоповерхівці

Ситуація у Бахмуті важка, йдуть пекельні бої. Ворог тисне та обстрілює місто «Градами», артилерією. На Каналі Moto LIFE показали бої у житлових кварталах Бахмута. Документальні кадри надав Ігора «Лава», 1 стрілецький батальйон 93 бригади.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Щільність вогню та мужність воїнів вражає!», – ідеться у підписі до відео.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський приїхав до Бахмута та відвідав військові частини Сил оборони, які захищають місто від ворогів.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що російські окупаційні війська біля Бахмута на Донеччині змінюють тактику бою.