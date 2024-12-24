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В Києві з’явилась вулиця Героїв енергетиків

Христина Жиренко
glavcom.ua
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В Києві з’явилась вулиця Героїв енергетиків

«Завдяки вашій роботі Київ стабільно проходить опалювальний сезон», – міський голова Віталій Кличко

У Києві з’явилась вулиця, присвячена героям, які попри ворожі атаки роблять все можливе, щоб українці були зі світлом. Про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко під час привітання енергетиків з професійним святом.  

Як зазначається, минулого тижня Київрада ухвалила рішення про перейменування вулиці Електротехнічна в вулицю Героїв енергетиків.

«Це виправдана назва. Заслужена вами! Адже сьогодні українські енергетики – символ високого професіоналізму та відданості своїй роботі і своїй країні», – сказав очільник столиці.

Він зазначив, що в умовах війни енергетики оперативно ліквідовують наслідки руйнувань та пошкоджень, забезпечують людям світло й тепло в оселях.

«Завдяки вашій роботі Київ стабільно проходить опалювальний сезон», – акцентував мер.

Попри воєнний час саме завдяки зусиллям енергетиків підвищується стійкість енергосистеми не тільки в масштабах столиці, а й всієї країни.

Як раніше повідомлялося, у Києві на Контрактовій площі діє інсталяція у вигляді 40-тонного трансформатора, зруйнованого внаслідок обстрілу однієї з теплоелектростанцій ДТЕК. Встановлений об’єкт дає можливість українцям особисто побачити та оцінити масштаб руйнувань енергетики, стати свідками енергетичного терору нашої країни, який призводить до вимушених відключень світла.

Нагадаємо, в 2024 році енергосистема України пережила 12 масованих атак. росія випустила по українських енергообʼєктах 708 ракет і 839 дроні

Теги: Віталій Кличко Київрада вулиця місто війна енергетика

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