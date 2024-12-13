Загроза ракетного удару. В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
Негайно прямуйте в укриття цивільного захисту!
Сьогодні зранку в Києві та багатьох областях пролунали сигнали повітряної тривоги. Повітряні сили повідомляють про пуски крилатих ракет «Калібр».
Негайно прямуйте в укриття цивільного захисту!
Карта повітряних тривог наразі виглядає так:
Нагадаємо, триває 1024-й день повномасштабної війни.
Загалом від початку минулої доби відбулося 190 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
Упродовж минулої доби російські загарбники завдали по території України 31 авіаційний удар, скинувши 61 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 548 дронів-камікадзе та здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
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