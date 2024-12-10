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Україна готує зустріч ключових європейських союзників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна готує зустріч ключових європейських союзників
За словами Никифорова, захід буде присвячений координації дій союзників щодо посилення обороноздатності
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Остаточний перелік країн-учасниць ще формується

У грудні Україна організує зустріч із провідними європейськими партнерами, щоб скоординувати дії щодо посилення своєї обороноздатності. Про це повідомив речник президента України Сергій Никифоров у коментарі «Суспільному». 

За словами Никифорова, зустріч має об’єднати країни, які разом із США можуть забезпечити максимальну підтримку України у протидії російській військовій агресії.

«Остаточний перелік учасників ще формується, але це будуть держави, що мають далекобійні можливості, здійснюють найбільші інвестиції у виробництво зброї в Україні та відіграють ключову роль у забезпеченні нашого майбутнього в НАТО», ‒ пояснив він.

Головним завданням заходу буде координація дій союзників і вироблення спільної позиції. За словами речника президента, це необхідно для гарантування сили України за будь-якого розвитку подій ‒ як у переговорах, так і на полі бою.

«Ми прагнемо досягти максимальної узгодженості з партнерами, щоб бути готовими до всіх можливих сценаріїв», ‒ наголосив Никифоров.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з кандидатом у канцлери Німеччини Фрідріхом Мерцом заявив про створення нової контактної групи, спрямованої на розробку єдиної позиції завершення війни.

Раніше Зеленський повідомив, збирається подзвонити президенту США Джо Байдену, щоб обговорити питання запрошення України до НАТО.

До слова, обраний президент США Дональд Трамп повторив свою звичну погрозу вивести країну з НАТО, якщо союзники вкладатимуть недостатньо коштів в оборону.

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Теги: Сергій Никифоров президент США війна

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