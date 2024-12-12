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Помер у госпіталі внаслідок важких поранень. Згадаймо Миколу Деркача

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Помер у госпіталі внаслідок важких поранень. Згадаймо Миколу Деркача
У 2003-2004 роках служив у лавах Збройних Сил України
фото: glavcom.ua

Захисник не дожив до свого 40-річчя менше, ніж місяць

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Миколу Деркача. 

Військовослужбовець з Івано-Франківщини Микола Деркач помер у лікарні Дніпра від поранень, отриманих на фронті . Про це повідомила Калуська міська рада. 

Микола Деркач народився 20 грудня 1984 року у Калуші. Навчався у середній школі №3 (нині Калуський ліцей №3). У віці 13-и років залишився напівсиротою: передчасно пішов із життя батько.

Після закінчення дев'ятого класу вступив до професійно-технічного училища за фахом столяра. У 2003-2004 роках служив у лавах Збройних Сил України. Потім працював на різних роботах, їздив на заробітки за кордон.

На війні служив стрільцем-снайпером першого механізованого відділення першого механізованого взводу механізованої роти військової частини.

Воїн не дожив до свого 40-річчя менше, ніж місяць
Воїн не дожив до свого 40-річчя менше, ніж місяць
фото: Калуська міська рада

Унаслідок ушкоджень, отриманих від військових дій, вибухів та осколків, Микола Деркач пішов із життя 24 листопада 2024 року у лікарні міста Дніпра. Мужній воїн не дожив до свого 40-річчя менше, ніж місяць.

«У пам’яті рідних, близьких, друзів і побратимів Микола Деркач залишиться добрим, турботливим, енергійним, життєрадісним, вірним сином своєї Землі», – йдеться у повідомленні.

Микола Деркач не дожив до свого 40-річчя менше, ніж місяць
Микола Деркач не дожив до свого 40-річчя менше, ніж місяць
фото: Калуська міська рада
Прощання із захисником Миколою Деркачем
Прощання із захисником Миколою Деркачем
фото: Калуська міська рада, Facebook
Мама Миколи Деркача отримує прапор України від військових
Мама Миколи Деркача отримує прапор України від військових
фото: Калуська міська рада, Facebook

Поховали героя на Алеї Слави міського кладовища у Калуші.

Військовий салют на честь полеглого воїна
Військовий салют на честь полеглого воїна
фото: Калуська міська рада, Facebook

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: хвилина мовчання Україна українці війна

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