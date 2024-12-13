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Українська енергетика під масованим ударом РФ – Галущенко

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Українська енергетика під масованим ударом РФ – Галущенко
Енергетики намагаються запобігти або ж мінімізувати наслідки ворожої атаки
фото з відкритих джерел

Ворог вчергове атакує українську енергетичну систему

Російські окупанти продовжують атакувати критичну інфраструктуру України. Цього разу під ударом знову опинилася енергетична система. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Раніше почали з'являтися неофіційні повідомлення про те, що почали діяти екстрені відключення світла. Як зазначив міністр, енергетики намагаються запобігти або ж мінімізувати наслідки ворожої атаки.

«Ворог продовжує свій терор. Знову енергетика по всій Україні під масованим ударом. Енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись завдані пошкодження», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці по всій території України пролунали сигнали повітряної тривоги. Російські війська атакують нашу країну ракетами та безпілотниками. Раніше повідомлялося, що кілька бортів Ту-95МС злетіли з російського аеродрому «Оленья» в Мурманській області РФ.

Як повідомлення, польська військова авіація розпочала роботу після того, як Російська Федерація масовано атакувала Україну ракетами та безпілотниками.

До слова, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою була енергетика, обʼєкти інфраструктури. Без світла перебували сотні тисяч українців.

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Теги: енергетика Герман Галущенко обстріл війна окупанти електроенергія відключення світла

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