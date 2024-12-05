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ЗСУ відновили контроль над Новим Комаром, а ворог окупував Благодатне – DeepState

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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ЗСУ відновили контроль над Новим Комаром, а ворог окупував Благодатне – DeepState
Триває 1016-й день війни
фото з відкритих джерел

Захоплення села Новий Комар дозволило б створити додаткову загрозу оточення Великої Новосілки

DeepState оновив мапу бойових дій. Згідно з нею Сили оборони України відновили контроль над Новим Комаром на Донеччині.

Водночас ворог окупував Благодатне, а також просунувся у Костянтинопольському, Сухих Ялах, Старих Тернах, Часовому Яру, Новопустинці, Єлизаветівці, біля Пушкіного, Зорі та Шевченка.

Село Новий Комар розташоване на правому березі річки Мокрі Яли на північ від Великої Новосілки, відстань до якої становить всього 5 км. Захоплення цього села дозволило б створити додаткову загрозу оточення Великої Новосілки.

До слова, триває 1016-й день війни. Загалом від початку минулої доби відбулося 156 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найгарячішою минулої доби була ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

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Теги: ЗСУ окупанти Донеччина війна фронт

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