Крах режиму Асада. Що відомо про події в Сирії (фото)

У столиці Сирії на головній площі Омейядів, зібралися люди, святкуючи падіння режиму

У Сирії стався переворот: повстанці захопили столицю країни, Дамаск, і оголосили про повалення режиму Башара Асада, який перебував при владі майже чверть століття. «Главком» розповість, що відбувається у Сирії на цей час.

Сирійські повстанці оголосили, що взяли під контроль Дамаск і повалили уряд Башара Асада, який керував країною майже 25 років.

фото: Reuters

У столиці, Дамаск, на головній площі Омейядів, зібралися люди, святкуючи падіння режиму. Повстанці також захопили важливу тюрму поблизу міста, де утримувалися противники уряду. Про це повідомляє BBC.

фото: Reuters

Також на площі Омейядів, де розташовані ключові державні установи, зокрема міністерство оборони, тривають урочистості з нагоди зміни влади.

фото: Reuters

Заява прем'єра Сирії

Прем’єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив про готовність до процесу передачі влади опозиції та готовність співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним народом. Про це повідомляє AP. Він наголосив, що залишається в країні.

Де Асад?

Літак президента Сирії Башара Асада покинув Дамаск у невідомому напрямку, а згодом зник з радарів. Судно почало різко знижуватися в районі Тартуса. ЗМІ не виключають, що воно могло розбитись, проте пілот також міг вимкнути датчики перед аварійною посадкою.

За даними місцевих видань, незадовго після того, як літак зник в районі Хомса пролунав сильний вибух. Офіційного підтвердження чи був Асад на борту немає.

Водночас народний депутат України Олексій Гончаренко, посилаючись на свої джерела, зауважив, що вчора вночі в Будапешті, Угорщина, приземлився літак сирійських авіаліній. За його словами, в літаку міг бути Башар Асад або хтось з його оточення.

«Прибуття рейсу супроводжувалось високими заходами безпеки. З деякими співробітниками аеропорту підписали документи щодо нерозголошення інформації», – йдеться у повідомленні.

Передісторія

Ситуація на півночі Сирії стрімко загострилась наприкінці листопада. Сирійські повстанці знищили велику кількість бойовиків армії Асада. Станом на 28 листопада було вбито близько 200 бойовиків «Хізбалли», солдатів іранського Корпусу вартових ісламської революції (КСІР), а також сирійських та російських військових. Серед загиблих іранський бригадний генерал Кайюмaрс Пур Хашемі.

Вже 30 листопада сирійські повстанці на чолі з військовим опозиційним угрупованням «Хаят Тахрір аш-Шам» взяли під контроль друге за величиною місто Сирії Алеппо. Повідомляється, що під бомбардування потрапили міста та села. Авіаудари, зокрема, були спрямовані на район Аль-Фуркан поблизу Нового Алеппо на заході міста. Також після успіхів у провінціях Алеппо та Ідліб сирійські повстанці рушили у бік Хами, сутички зараз тривають приблизно за 20 км від центру цього міста.

Згодом РФ довелося змінити свого командувача військ у Сирії генерала Сергій Кисіля через великі втрати. Як зазначають в розвідці, раніше Кисіль відзначився провальними для держави-агресора діями під час повномасштабного вторгнення в Україну, за що теж був звільнений з посади, а потім відправлений у сирійське відрядження.

Лише 1 грудня Башар Асад уперше прокоментував наступ повстанців в Алеппо. 2 грудня стало відомо, що російські військові та дипломати тікають з Дамаска. Згодом дружина президента Сирії Башара Асада та троє їхніх дітей втекли до Росії.

Нагадаємо, сирійські повстанці заявили, що захопили столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.

Літак президента Сирії Башара Асада покинув Дамаск у невідомому напрямку, а згодом зник з радарів на висоті 495 метрів. Судно почало різко знижуватися в районі Тартуса. ЗМІ не виключають, що воно могло розбитись, проте пілот також міг вимкнути датчики перед аварійною посадкою.

Офіційного підтвердження чи був Асад на борту немає.

Прем’єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив про готовність до процесу передачі влади опозиції та готовність співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним народом. На державному телебаченні вже оголосили про падіння режиму Асада.

Також ГУР повідомляло, що росіяни виводять кораблі з бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з Хмейміма у Сирії.