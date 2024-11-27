«Ми за НАТО». У Румунії – протести проти ультраправого кандидата в президенти

Зібралися сотні протестувальників

26 листопада у містах Румунії на знак протесту проти перемоги в першому турі президентських виборів ультраправого незалежного кандидата Келіна Джорджеску зібралися сотні протестувальників, серед яких переважна молодь. Про це пише Digi24.

Зокрема, у Яссах, що на сході Румунії, сотні людей вийшли на центральну площу з плакатами із написами «Ми не повторюємо історію. Ми хочемо демократії» і «Ми за НАТО».

Вони також скандували «Молодь хором кричить тобі: «Не голосуй за диктатора».

А у Тімішоарі сотні молодих людей несли плакати з написами «Демократія, а не крадіжка!» вигукували гасло грудневої революції 1989 року: «Сьогодні в Тімішоарі, завтра по всій країні».

Протестувальники також зібралися перед префектурою міста Констанца й протестували проти Джорджеску, скандуючи «Народ не хоче тебе, ми не будемо за тебе голосувати».

За інформацією видання, подібні акції відбулися в Бухаресті та кількох інших містах країни. Їхні учасники скандували гасла на підтримку демократії, НАТО і Європи та проти екстремізму, таким чином вказуючи на проросійські погляди Джорджеску.

Нагадаємо, на президентських виборах у Румунії неочікувано вийшов у лідери ультранаціоналістичний кандидат Келін Георгеску. Свого часу він стверджував, що ЄС і НАТО не представляють належним чином румунські інтереси, і заявляв, що війна Росії в Україні, сусідній з Румунією, маніпулюється американськими військовими компаніями. Також він казав, що відчуває близькість до російської культури і назвав Путіна «людиною, яка любить свою країну».

Після цього чинний прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку подав заяву про відставку з поста очільника Соціал-демократичної партії. Це сталося після того, як він не зміг вийти у другий тур президентських виборів та фінішував третім.

А проєвропейська кандидатка на пост президента Румунії Елена Ласконі закликала підтримати її кандидатуру, аби запобігти поверненню Румунії у зону впливу Росії.