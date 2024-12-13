Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Тернопільщині половина мешканців залишилася без світла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Тернопільщині половина мешканців залишилася без світла
Обсяг обмежень споживання електроенергії в Тернопільській області зріс у три рази
фото з відкритих джерел

Ворог вчергове масовано атакує українські енергетичні об’єкти

Через масовану ракетну атаку на енергооб’єкти України у Тернопільській області відключено 50 % споживачів. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської ОВА.

Як зазначає ОВА, обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії збільшується з однієї черги до трьох одночасно.

Нагадаємо, вранці по всій території України пролунали сигнали повітряної тривоги. Російські війська атакують нашу країну ракетами та безпілотниками. Раніше повідомлялося, що кілька бортів Ту-95МС злетіли з російського аеродрому «Оленья» в Мурманській області РФ.

Згодом стало відомо, що Російська Федерація вчергове масовано атакує українські енергетичні об’єкти. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що енергетики намагаються запобігти або ж мінімізувати наслідки ворожої атаки.

Як повідомлялося, польська військова авіація розпочала роботу після того, як Російська Федерація масовано атакувала Україну ракетами та безпілотниками.

До слова, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою була енергетика, обʼєкти інфраструктури. Без світла перебували сотні тисяч українців.

Читайте також:

Теги: електроенергія енергетика Тернопільщина відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відключення світла на Хмельниччині 13 грудня: як діятимуть графіки
Відключення світла на Хмельниччині 13 грудня: як діятимуть графіки
Вчора, 21:07
У деяких областях скасовано графіки відключення світла
У деяких областях скасовано графіки відключення світла
10 грудня, 09:42
Держава повністю провалила «зелені» аукціони у 2024 році – нардеп
Держава повністю провалила «зелені» аукціони у 2024 році – нардеп
1 грудня, 15:35
Як зазначив гендиректор Yasno, ситуація в енергосистемі складна
Гендиректор Yasno спрогнозував, скільки часу триватимуть екстрені відключення світла
28 листопада, 10:14
Відключення світла триватимуть більшу частину доби
Відключення світла: як діятимуть графіки 21 листопада
20 листопада, 18:14
Столичний фунікулер призупинив роботу
Столичний фунікулер призупинив роботу
18 листопада, 11:16
Володимир Зеленський закликав українців готуватися до відключень світла
Зеленський заявив, що українці мають готуватися до блекаутів
16 листопада, 10:47
«Найбільше відновлень на Дніпропетровщині, яка піддається ворожим атакам вже практично щодня»
На Донеччині та Дніпропетровщині енергетики ДТЕК продовжують повертати світло після обстрілів
15 листопада, 20:00
Україна не може повністю використати можливості імпорту через низькі граничні ціни
Імпорт електроенергії в Україну під загрозою – нардеп
15 листопада, 17:15

Події в Україні

Окупанти вдарили по теплоелектростанціях ДТЕК
Окупанти вдарили по теплоелектростанціях ДТЕК
Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки за час повномасштабної війни
Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки за час повномасштабної війни
Харків може залишитися без водопостачання через систематичні борги
Харків може залишитися без водопостачання через систематичні борги
Масований ракетний обстріл. В Україні була оголошена повітряна тривога
Масований ракетний обстріл. В Україні була оголошена повітряна тривога
На Тернопільщині половина мешканців залишилася без світла
На Тернопільщині половина мешканців залишилася без світла
Відключення світла стануть довшими: «Укренерго» повідомило деталі
Відключення світла стануть довшими: «Укренерго» повідомило деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 грудня: ситуація на фронті
104K
Сі Цзіньпін вказав Кремлю на необхідність «розрядки» у війні проти України
43K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 грудня 2024
33K
Кремль повідомив, чи отримав Путін запрошення на інавгурацію Трампа
20K
Масований ракетний обстріл. В Україні була оголошена повітряна тривога
13K
Росіяни активно тікають до однієї країни Європи

Новини

Хмарно з проясненнями, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 13 грудня
Сьогодні, 06:00
Найбільший металургійний холдинг розкрив принципи роботи з мобілізованими працівниками
Вчора, 14:55
У деяких областях сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 12 грудня
Вчора, 06:00
День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Вчора, 05:00
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Відновлення української металургії після війни. Гендиректор «Метінвесту» дав інтерв'ю Bloomberg
11 грудня, 13:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua