На Тернопільщині половина мешканців залишилася без світла

Обсяг обмежень споживання електроенергії в Тернопільській області зріс у три рази

Ворог вчергове масовано атакує українські енергетичні об’єкти

Через масовану ракетну атаку на енергооб’єкти України у Тернопільській області відключено 50 % споживачів. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської ОВА.

Як зазначає ОВА, обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії збільшується з однієї черги до трьох одночасно.

Нагадаємо, вранці по всій території України пролунали сигнали повітряної тривоги. Російські війська атакують нашу країну ракетами та безпілотниками. Раніше повідомлялося, що кілька бортів Ту-95МС злетіли з російського аеродрому «Оленья» в Мурманській області РФ.

Згодом стало відомо, що Російська Федерація вчергове масовано атакує українські енергетичні об’єкти. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що енергетики намагаються запобігти або ж мінімізувати наслідки ворожої атаки.

Як повідомлялося, польська військова авіація розпочала роботу після того, як Російська Федерація масовано атакувала Україну ракетами та безпілотниками.

До слова, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою була енергетика, обʼєкти інфраструктури. Без світла перебували сотні тисяч українців.