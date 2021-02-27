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    Мітинг на підтримку Стерненка. Активісти закидали Офіс генпрокурора димовими шашками (фото, відео)

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    Учасники акції закидали Офіс генпрокурора фаєрами та петардами - Мітинг на підтримку Стерненка. Активісти закидали Офіс генпрокурора димовими шашками (фото, відео)
    Учасники акції закидали Офіс генпрокурора фаєрами та петардами
    Фото: Главком

    Протестувальники вимагають відставки Ірини Венедіктової з посади генпрокурора

    У суботу, 27 лютого, учасники акції на підтримку ув'язненого активіста Сергія Стерненка закидали будівлю Офісу генерального прокурора фаєрами і петардами. Про це повідомляє кореспондент Главкому.

    Протестувальники вимагають відставки Ірини Венедіктової з посади генпрокурора. Активісти переконані, що саме вона винна у кримінальному переслідуванні Стерненка, якого засудили до семи років та трьох місяців ув'язнення з конфіскацією половини майна.

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    Мітинг на підтримку Стерненка. Активісти закидали Офіс генпрокурора димовими шашками (фото, відео)
    Мітинг на підтримку Стерненка. Активісти закидали Офіс генпрокурора димовими шашками (фото, відео)
    Фото: Главком

    Активісти вигукували: «Відставка!» і кидали у будівлю піротехнічні засоби. Учасники акції цілили фаєрами у вікна будівлі Офісу генерального прокурора. Інколи фаєри долітали до третього поверху.

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    Публикация от Artem Khudolieiev (@artemfcdk)

    Активісти також вимагають звільнити музиканта та волонтера Андрія Антоненка, який є одним із фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, та інших політв'язнів.

    У суботу, 27 лютого, відбувається всеукраїнська акція протесту проти вироку політичному активісту Сергієві Стерненку. Українці наголошують, що «не будуть терпіти несправедливість і свавілля».

    В Одесі 27 лютого кількакадесят людей зібралися під слідчим ізолятором, де утримується активіст Сергій Стерненко. Протестують у Харкові, Чернівцях, Запоріжжі та інших містах.

    Нагадаємо, на Банковій прокоментували вирок Стерненку: президент не втручається в розслідування. Журналіст Мустафа Найєм розказав про попередні «подвиги» судді, який впаяв Стерненку сім років.

    Читайте також: Стерненку дали сім років. За що?
    Теги: Офіс Генерального прокурора відставка активісти Ірина Венедіктова Сергій Стерненко
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