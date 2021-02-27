Поліція подякувала захисникам Сергія Стерненка, ті пообіцяли «останню мирну акцію»

Поліція та учасники акції на підтримку Стерненка взаємно звернулися одне до одного

Активісти погрожують перейти до жорсткіших заходів, якщо не побачать кроків назустріч

На сайті комунікаційного департаменту Міністерства внутрішніх справ України зʼявився текст подяки учасникам сьогоднішньої масштабної вуличної акції на підтримку увʼязненого політичного активіста Сергія Стерненка.

«Дякуємо громадянам за дотримання чинного законодавства під час мирної акції на Банковій у центрі столиці, а також поліцейським, нацгвардійцям та рятувальникам, які охороняють публічну безпеку на місці.

Конституція України гарантує право на акції та зібрання. Правоохоронці готові забезпечувати правопорядок під час мирних протестів на території всієї України. Поважаймо та підтримуймо одне одного, ми того варті! Гарної суботи всім!», – йдеться на сторінці МВС.

Також прокоментували сьогоднішні події і на сторінці прихильників Сергія Стерненка.

«Ми звертаємось до Президента Зеленського. Сьогодні акція була мирною, але ми вимагаємо, щоби ви не лише почули людей на вулиці та відреагували на це, але і негайно вжили усіх заходів, аби було відновлено свавільно порушені права Сергія Стерненка та інших політв’язнів.

Якщо ви нас не почуєте, сьогоднішня акція під вашим офісом і під офісом вашої генпрокурорки може стати останньою мирною. Пане президенте, це залежить саме від вас», – повідомляється на сайті заходу.

У суботу, 27 лютого, відбувається всеукраїнська акція протесту проти вироку політичному активісту Сергієві Стерненку. Українці наголошують, що «не будуть терпіти несправедливість і свавілля».

Як повідомляв кореспондент «Главкому» з місця події, учасники акції закидали будівлю Офісу генерального прокурора фаєрами і петардами.