«Ні репресіям!». У Києві протестують через вирок Стерненку (наживо)

У Києві 27 лютого кілька тисяч людей влаштували під будівлею Офісу президента акцію на підтримку активіста Сергія Стерненка, якого засудили до семи років ув'язнення.

Поблизу будівлі Офісу президента волонтери розгорнули пункт допомоги. Одна з його представниць розповіла, що його розгортають через низькі температури, щоб люди не мерзли. За її словами, є можливість, що люди затримаються на акції надовго. Там можна буде випити гарячого чаю, кави, перекусити.