«Ні репресіям!». У Києві протестують через вирок Стерненку (наживо)
Поблизу будівлі Офісу президента волонтери розгорнули пункт допомоги
У Києві 27 лютого кілька тисяч людей влаштували під будівлею Офісу президента акцію на підтримку активіста Сергія Стерненка, якого засудили до семи років ув'язнення.
Поблизу будівлі Офісу президента волонтери розгорнули пункт допомоги. Одна з його представниць розповіла, що його розгортають через низькі температури, щоб люди не мерзли. За її словами, є можливість, що люди затримаються на акції надовго. Там можна буде випити гарячого чаю, кави, перекусити.
Організатори акції «Справедливість Стерненку – справедливість усім!» заявили, що вона триватиме, допоки влада не виконає всіх вимог, головна з яких – справедливе судове рішення в справі Стерненка.
Нагадаємо, Приморський райсуд назвав активіста Сергія Стерненка винним у викраденні у 2015 році жителя Лиманського району, колишнього депутата Комінтернівської райради Одеської області Сергія Щербича, а також розбої та незаконному зберіганні вогнепальної зброї (ст. 246, 187 та 263 Кримінального кодексу України). Оприлюднено обвинувальний акт у справі активіста.
Сам Сергій Стерненко заперечує причетність до інкримінованих злочинів. За його словами, підставою для відкриття низки кримінальних справ стала бездоказова заява депутата Щербича про напад на нього і викрадення «заради 300 гривень», а також знайдена слідчим у помешканні підсудного зброя.