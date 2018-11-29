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    В одному з відділень Ощадбанку у Києві жінці видали фальшиві долари

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    Неприємний інцидент трапився у відділенні Ощадбанку у Києві - В одному з відділень Ощадбанку у Києві жінці видали фальшиві долари
    Неприємний інцидент трапився у відділенні Ощадбанку у Києві

    Клієнти скаржаться на непрофесіоналізм і низький рівень культури спілкування працівників банку

    В касі одного з відділень Ощадбанку у Шевченківському районі Києва клієнтці видали дві фальшиві купюри 10 і 20 доларів. Про це у Facebookповідомила журналіст Людмила Обертинська.

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    «Жінка, яка отримала гроші з валютного депозиту, виявила, що касирка дала їй дві фальшиві купюри 10 і 20 доларів. Намагались викликати касирку (яка на той момент десь була), довго вирішували - чи дзвонити їй, чи сама прийде. Не додзвонились. Звинуватили клієнта, що вона сама має перевіряти гроші, а не касир, бо касир не має апарата і не повинен розбиратися у купюрах. Після цього (і після наших спільних аргументів, що це трохи не так), віддали людині гривні замість фальшивок», - розповіла Обертинська.

    Також вона повідомила про низький рівень культури спілкування з клієнтами у відділенні банку.

    «Пенсіонеру відмовились допомогти оплатити через термінал Ощаду карткою Ощаду кабельне телебачення, «бо я не буду тут виходити з свого кабінету, ідіть самі і розбирайтесь». Намагалася йому допомогти, але термінал так налаштований, що ми, на жаль, не впорались», - написала Обертинська.

    У коментарі до свого допису вона повідомила, що це відділення Ощадбанку знаходиться за адресою вул. Половецька, 7/13.

    Нагадаємо, детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП 23 жовтня затримали 10 осіб, яким повідомили про підозру в заволодінні 20 млн доларів «Ощадбанку». Серед них був син народного депутата.

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