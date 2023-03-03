В столиці екологи збирають використані газові балони на допомогу ЗСУ (адреси)

Екологи і волонтери розпочинають збір використаних туристичних газових балонів у населення

Мешканці та гості Києва можуть віддати свої використані туристичні газові балони на допомогу захисникам України. Про це інформує Державна екологічна інспекція Столичного округу..

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Використані газові балони можна віднести в один з 200 спеціальних помаранчевих контейнерів для небезпечних відходів, а фахівці заправлять їх повторно та передадуть військовим.

Зазначається, що це спільна ініціатива комунальників з «Київкомунсервісу» та Волонтерського штабу Територіальної оборони Обухівщини. В повідомленні наголосили, що балони потрібно викидати в спеціальний отвір для батарейок. Також необхідно дотримуватись інструкції, що розміщена на самих балонах, яка стосується безпечної експлуатації та правильної утилізації. Автори наголосили, що балони обовʼязково мають бути порожні.

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«Київкомунсервіс» уже маркував контейнери для небезпечних відходів та розмістив на них QR-код, за допомогою якого громадяни можуть повідомити про залишений у контейнері за певною адресою балон», – йдеться у повідомленні. Зазначається, що окрім здачі балонів в помаранчеві контейнери їх також можна привезти за адресою:

м. Київ, вул. Кудрявська, 23;

на виробничій базі КП «Київкомунсервіс» (м. Київ, вул. Бакинська, 37-41).

викинути в контейнер для небезпечних відходів.

До слова, Державна екологічна інспекція Столичного округу проводить операцію «Першоцвіт» і здійснює рейди по місцям продажу першоцвітів разом із співробітниками Національної поліції України.