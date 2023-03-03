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В столиці екологи збирають використані газові балони на допомогу ЗСУ (адреси)

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
В столиці екологи збирають використані газові балони на допомогу ЗСУ (адреси)
Важливо: балони мають бути порожні
фото з відкритих джерел

Екологи і волонтери розпочинають збір використаних туристичних газових балонів у населення

Мешканці та гості Києва можуть віддати свої використані туристичні газові балони на допомогу захисникам України. Про це інформує Державна екологічна інспекція Столичного округу..

Використані газові балони можна віднести в один з 200 спеціальних помаранчевих контейнерів для небезпечних відходів, а фахівці заправлять їх повторно та передадуть військовим.

Зазначається, що це спільна ініціатива комунальників з «Київкомунсервісу» та Волонтерського штабу Територіальної оборони Обухівщини. В повідомленні наголосили, що балони потрібно викидати в спеціальний отвір для батарейок. Також необхідно дотримуватись інструкції, що розміщена на самих балонах, яка стосується безпечної експлуатації та правильної утилізації. Автори наголосили, що балони обовʼязково мають бути порожні.

«Київкомунсервіс» уже маркував контейнери для небезпечних відходів та розмістив на них QR-код, за допомогою якого громадяни можуть повідомити про залишений у контейнері за певною адресою балон», – йдеться у повідомленні. Зазначається, що окрім здачі балонів в помаранчеві контейнери їх також можна привезти за адресою:

  • м. Київ, вул. Кудрявська, 23;
  • на виробничій базі КП «Київкомунсервіс» (м. Київ, вул. Бакинська, 37-41).
  • викинути в контейнер для небезпечних відходів.

До слова, Державна екологічна інспекція Столичного округу проводить операцію «Першоцвіт» і здійснює рейди по місцям продажу першоцвітів разом із співробітниками Національної поліції України.

Теги: інспекція екологія столиця

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