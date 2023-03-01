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Штраф у кілька тисяч за першоцвіти: які квіти не можна продавати та купувати

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Штраф у кілька тисяч за першоцвіти: які квіти не можна продавати та купувати
Масове зривання ранньовесняних рослин із метою продажу призводить до зменшення їх кількості в природі, а також загрожує повним знищенням
фото з відкритих джерел

Торгівля ранньоквітучими рослинами переслідується органами Нацполіції та Державною екологічною інспекцією

В Україні не можна зривати, купувати та продавати підсніжники, проліски, крокуси та інші перщоцвіти. За це можна отримати штраф – від 510 до 3 655 грн. Рідкісні рослини занесені до Червоної книги України. Про це нагадали в Київській міській державній адміністрації).

Першоцвіти належать до рідкісних і зникаючих видів рослин, більшість із яких – підсніжники, проліски, крокуси, білоцвіт, сон-трава тощо – занесені до Червоної книги України. Збирання та викопування цибулин цих рослин заборонено та дуже шкідливе для природи тим, що не дає можливості рослинам утворити насіння.

За торгівлю цими квітами передбачений штраф: від 510 до 1 700 грн – за незаконне придбання, збут і розповсюдження об’єктів рослинного світу, від 1 700 грн до 3 655 грн – за рослини, зібрані на заповідних територіях, або занесених до Червоної книги (з конфіскацією рослин).

Торгівля першоцвітами переслідується органами Національної поліції та Державною екологічною інспекцією.

«За останній рік ворог завдав непоправної шкоди навколишньому середовищу України. Сьогодні особливо важливо відповідально ставитися до природи, не бути співучасниками екологічних злочинів. Тому маю величезне прохання до киян та гостей міста: не зривайте та не купуйте первоцвіти. З кожним роком цих рослин стає все менше, і одного дня підсніжники, проліски, сон-трава та інші рідкісні ранньоквітучі рослини можуть просто зникнути. Давайте будемо свідомими і не допустимо цього», – закликав начальник Управління Олександр Возний.   

Штраф у кілька тисяч за першоцвіти: які квіти не можна продавати та купувати фото 1

Зривання усього кількох рослин первоцвіту призводить до знищення десятків насінин, які в майбутньому могли б дати нове покоління.

Штраф у кілька тисяч за першоцвіти: які квіти не можна продавати та купувати фото 2

Масове знищення ранньовесняних рослин із метою продажу призводить до зменшення їх кількості в природі, а також загрожує повним знищенням.

Нагадаємо, столичні екологи проводять операцію «Першоцвіт».

Теги: екологія штраф рослини квіти

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