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У Києві відзначають день народження Лесі Українки: програма заходів

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
У Києві відзначають день народження Лесі Українки: програма заходів
Ле́ся Украї́нка – співзасновниця літературного гуртка «Плеяда» та групи Українська соціал-демократія
фото з відкритих джерел

25 лютого 2023 року виповнюється 152 роки з дня народження видатної української письменниці, перекладачки та культурної діячки

Традиційно цього дня киян запрошують взяти участь у громадянській панахиді біля могили Лесі Українки на Байковому цвинтарі з промовами та прочитанням віршів видатної української поетеси. Розпочнеться захід об 11:30. Про це інформує столичне видання «Вечірній Київ».

У Києві відзначають день народження Лесі Українки: програма заходів фото 1

Впродовж дня у Публічній бібліотеці імені Лесі Українки пропонують огляд виставки творчих робіт, створених за мотивами творчості Лесі Українки, що експонується у залі медіаресурсів, та оновленої книжкової виставки творів Лесі Українки і літератури про життя та діяльність видатної письменииці (у читальній залі). 

Адреса: вул. Тургенєвська, 83-85
У Києві відзначають день народження Лесі Українки: програма заходів фото 2

О 14.00 у Музей видатних діячів української культури відбудуться літературно-музичні гостини до Дня народження Лесі Українки.

На вас чекає поезія та музика, об’єднана темою боротьби. «Зброє моя, послужи воякам!», — писала іменинниця, називаючи своєю наймогутнішою зброєю слово.

Відвідувачі почують слова поетів і музикантів, які стали їхньою рефлексією на ті події, свідками та учасниками яких ми є. Беруть участь поети Володимир Осипенко, Дмитро Княжич, Каріна Тумаєва, Оксана Яблонська-Севама, Тетяна Шептицька. А також авторки-виконавиці пісень — Валя Заха-Бура, Вікторія Падалко, Леся Рой, Ольга Акулова.

  • Адреса музею: вул. Саксаганського, 97
  • Вхід вільний
У Києві відзначають день народження Лесі Українки: програма заходів фото 3

Що говорить нам сьогодні Леся Українка? Розмова з нагоди дня народження

У київській книгарні пройде презентація нової книги літературознавиці Тамари Гундорової — «Леся Українка. Книги Сивілли».

На зустрічі поговорять про цікаві факти з життя та творчості поетеси. Пошукають відповіді на питання:

  • Як зав’язалася та наскільки близькою була дружба Лесі Українки з Ольгою Кобилянською?
  • Якими були відносини поетеси з матір’ю?
  • Чому Леся Українка проявляла зацікавлення психіатрією й божевіллям та в яких творах це відобразилося?
  • Який свій твір письменниця обдумувала найдовше?

Тамара Гундорова — українська літературознави­ця, культурологиня, докторка філологічних наук, професорка, член-кореспондент НАН України. Модеруватиме розмову письменниця, радіоведуча і радіопродюсерка Олена Гусейнова.

  • Коли: 25 лютого о 17:00
  • Де: книгарня Vivat, вул. Петра Сагайдачного, 8, біля метро Поштова площа
  • Вхід вільний
У Києві відзначають день народження Лесі Українки: програма заходів фото 4

Леся Українка на сцені

У Театрі ім. Лесі Українки покажуть виставу «Три кохання» за творами Лесі Українки. Вона була створена молодими акторами театру до подвійної дати — 150 років з дня народження Лесі Українки та 80 років з дня присвоєння театру імені української поетеси.

Постановка розповідає про ліричні взаємини Лесі Українки з чоловіками, а саме з Максимом Славінським, Нестором Гамбарашвілі, Сергієм Мержинським, Климентом Квіткою. У виставі звучатимуть вірші та листи славетної поетеси у виконанні молодих акторів Театру ім. Лесі Українки. Режисер — Олег Нікітін.

  • Коли: 25 лютого о 12.00
  • Де: Національний академічний театр ім. Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького 5
  • Вартість квитків: 150 грн.

Театр на Печерську представляє виставу«Твій хтось». На матеріалах листів, щоденників і драматичних творів Лесі Українки відкривають її справжню — ексцентричну, сильну, вольову, щасливу у багатьох речах жінку, яка кохала та була коханою. Звісно, вона боролася із тяжкою хворобою. Але ця боротьба була ще однією сходинкою для того, щоб прориватися до вищих сенсів, і відкривати європейську Україну.

  • Коли: 26 лютого о 17.00
  • Де: Київський академічний театр на Печерську, вул.Неміровіча-Данченка, 5
  • Вартість квитків: 250 грн.

Книжки про Лесю Українку: що почитати

Теги: українці культура столиця Леся Українка

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