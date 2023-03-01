У метро Києва стався збій з оплатою проїзду
У столичній підземці не працюють комплекси самообслуговування
Із технічних причин на станціях метро тимчасово не працюють програмно-технічні комплекси самообслуговування. Фахівці КП «ГІОЦ» працюють над оперативним розв’язанням питання. Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».
Водночас сплатити за проїзд можна:
- Транспортною карткою;
- Qr-кодом, згенерованим у додатку «Київ Цифровий»;
- Безконтактною банківською карткою;
- Мобільним додатком ApplePay та Google Pay.
Про відновлення роботи автоматів з продажу та поповнення транспортних карток, а також паперових qr-квитків буде повідомлено додатково.
«Київський метрополітен» перепрошує за тимчасові незручності.
Раніше повідомлялося, що у Києві відновлено будівельні роботи нових станцій метро на Виноградар. Чіткий термін закінчення робіт наразі невідомий, оскільки на темпи будівництва впливає поточна безпекова ситуація у країні.
Крім того, у Київському метрополітені повідомили чи підніматимуть тарифи на проїзд.
До слова, «Київський метрополітен» збирається купити потяги з наскрізними вагонами.
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