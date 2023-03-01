У метро Києва стався збій з оплатою проїзду

У киян та гостей столиці виникли труднощі з оплатою проїзду

У столичній підземці не працюють комплекси самообслуговування

Із технічних причин на станціях метро тимчасово не працюють програмно-технічні комплекси самообслуговування. Фахівці КП «ГІОЦ» працюють над оперативним розв’язанням питання. Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».

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Водночас сплатити за проїзд можна:

Транспортною карткою;

Qr-кодом, згенерованим у додатку «Київ Цифровий»;

Безконтактною банківською карткою;

Мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

Про відновлення роботи автоматів з продажу та поповнення транспортних карток, а також паперових qr-квитків буде повідомлено додатково.

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«Київський метрополітен» перепрошує за тимчасові незручності.

Раніше повідомлялося, що у Києві відновлено будівельні роботи нових станцій метро на Виноградар. Чіткий термін закінчення робіт наразі невідомий, оскільки на темпи будівництва впливає поточна безпекова ситуація у країні.

Крім того, у Київському метрополітені повідомили чи підніматимуть тарифи на проїзд.

До слова, «Київський метрополітен» збирається купити потяги з наскрізними вагонами.