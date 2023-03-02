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У Києві дерусифіковано три вулиці і провулок

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
У Києві дерусифіковано три вулиці і провулок
Дерусифікація і декомунізація столиці триває

Нові назви вулиць з'явились у Солом'янському, Шевченківському та Оболонському районах міста

У столиці перейменували ще чотири міські об’єкти, назви яких пов’язані з російською федерацією та її сателітами. Про це інформує пресслужба Київської міської ради.

Рішення щодо перейменувань були прийняті сьогодні, 02 березня, на пленарному засіданні ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання більшістю депутатів.

За словами заступника міського голови – секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, у столиці міська влада спільно з громадськістю вже другий рік поспіль активно провадить процес деколонізації та дерусифікації міської топоніміки.

«Цей процес не може відбуватись без урахувань громадської думки, тому міська влада попередньо зібрала пропозиції, а потім провела рейтингове електронне голосування щодо перейменувань міських об’єктів. Мешканці зробили свій вибір, і на основі цих результатів депутатський корпус Київської міської ради приймає рішення. Спільно ми позбуваємось назв вулиць, провулків, узвозі, проспектів та площ, які нам примусово нав’язала радянська влада. Київ – це столиця держави Україна, а не частина так званого великого СРСР. У місті-герої Києві не має бути топонімів, які возвеличують російську імперію та тоталітаристський режим», – наголосив Володимир Бондаренко.

У столиці перейменовано низку міських об’єктів:

Солом’янський  район:

  • вулиця Генерала Тупікова – вулиця Андрія Мельника.

Шевченківський  район:

  • вулиця Тургенєвська – вулиця Олександра Кониського;
  • провулок Герцена – провулок Бабин Яр.

Оболонський район:

  • вулиця Аляб’єва – вулиця Гулаків-Артемовських.

До слова, «Київський музей Пушкіна» отримав нову назву. а у Дарницькому районі перейменовано дитячу бібліотеку.

Нагадаємо, що у Подільському районі вулиці Олексія Терьохіна повернуто історичну назву Троїцько-Кирилівська.

Нещодавно у столиці перейменували вулицю Брестську на честь Франциска Скорини.

Крім того, Київ перейменував проспект і площу Перемоги.

Також у Києві був демонтований пам’ятник генералу Миколі Ватутіну, розташованому у Маріїнському парку. 

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Теги: дерусифікація столиця вулиця

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