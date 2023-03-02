У Києві дерусифіковано три вулиці і провулок

Нові назви вулиць з'явились у Солом'янському, Шевченківському та Оболонському районах міста

У столиці перейменували ще чотири міські об’єкти, назви яких пов’язані з російською федерацією та її сателітами. Про це інформує пресслужба Київської міської ради.

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Рішення щодо перейменувань були прийняті сьогодні, 02 березня, на пленарному засіданні ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання більшістю депутатів.

За словами заступника міського голови – секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, у столиці міська влада спільно з громадськістю вже другий рік поспіль активно провадить процес деколонізації та дерусифікації міської топоніміки.

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«Цей процес не може відбуватись без урахувань громадської думки, тому міська влада попередньо зібрала пропозиції, а потім провела рейтингове електронне голосування щодо перейменувань міських об’єктів. Мешканці зробили свій вибір, і на основі цих результатів депутатський корпус Київської міської ради приймає рішення. Спільно ми позбуваємось назв вулиць, провулків, узвозі, проспектів та площ, які нам примусово нав’язала радянська влада. Київ – це столиця держави Україна, а не частина так званого великого СРСР. У місті-герої Києві не має бути топонімів, які возвеличують російську імперію та тоталітаристський режим», – наголосив Володимир Бондаренко.

У столиці перейменовано низку міських об’єктів:

Солом’янський район:

вулиця Генерала Тупікова – вулиця Андрія Мельника.

Шевченківський район:

вулиця Тургенєвська – вулиця Олександра Кониського;

провулок Герцена – провулок Бабин Яр.

Оболонський район:

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вулиця Аляб’єва – вулиця Гулаків-Артемовських.

До слова, «Київський музей Пушкіна» отримав нову назву. а у Дарницькому районі перейменовано дитячу бібліотеку.

Нагадаємо, що у Подільському районі вулиці Олексія Терьохіна повернуто історичну назву Троїцько-Кирилівська.

Нещодавно у столиці перейменували вулицю Брестську на честь Франциска Скорини.

Крім того, Київ перейменував проспект і площу Перемоги.

Також у Києві був демонтований пам’ятник генералу Миколі Ватутіну, розташованому у Маріїнському парку.

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