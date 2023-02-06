Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Частина перевірок НКРЕКП відбувається на підставі фейкових скарг – Полтаваобленерго

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Частина перевірок НКРЕКП відбувається на підставі фейкових скарг – Полтаваобленерго
Енергетики роблять усе можливе, щоб якомога швидше подолати наслідки російських обстрілів
фото з відкритих архівів

В компанії повідомили, що за два місяці пройшло п'ять перевірок

Частина перевірок, які проводить НКРЕКП стосовно справедливості відключень електроенергії проходить на підставі скарг, які можуть бути фейковими та використовуються, як інструмент інформаційної війни. Про це заявили в «Полтаваобленерго».

В ході наради НКРЕКП з обленерго, представники «Полтаваобленерго» повідомили, що розглянуті регулятором скарги були зроблені по одному шаблону та з помилками у назві НКРЕКП. Крім того, частина скаржників не мали договорів з енергокомпанією.

«Частина цих скарг зроблені по шаблонам. Такі підбурювання споживачів здійснюються ну ніяк не на території Полтавської області. Тому що українці знають як називається Національна комісія. Прохання до вас, коли аналізуєте ці скарги, враховуйте ті факти, що ми зараз воюємо не тільки військовими методами. Але й інформаційними», – повідомили представники компанії.

В компанії повідомили, що за два місяці пройшло п'ять перевірок. Однак, жодні відповіді чи заперечення від компанії не були враховані.

«Практичного кожного тижня проходить перевірка. Працівники виключно займаються тим, що готують відповіді і заперечення і т.д. Але було б добре, щоб ці відповіді хтось читав. Хтось розбирався. Якісь наради проводились перед тим, як виносити рішення на комісії», – підкреслили в «Полтаваобленерго».

Нагадаємо, Державна інспекція енергетичного нагляду України встановила, що оператори систем розподілу (обленерго) докладають максимум зусиль, щоб розподіл дефіцитної електроенергії між всіма споживачами був справедливим.

Теги: НКРЕКП українці інспекція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

НКРЕКП має забезпечити стабільність «Гарантованого покупця», щоб вивести зелену енергетику з кризи – інвестори
НКРЕКП має забезпечити стабільність «Гарантованого покупця», щоб вивести зелену енергетику з кризи – інвестори
Вчора, 15:03
Українська енергетика в складному становищі через російські атаки
Упередженість НКРЕКП створює додаткове навантаження на роботу обленерго – нардеп
4 лютого, 17:38
Олексій Кучеренко
Кучеренко звинуватив НКРЕКП в упередженості та заангажованості
3 лютого, 16:57

Бізнес

Частина перевірок НКРЕКП відбувається на підставі фейкових скарг – Полтаваобленерго
Частина перевірок НКРЕКП відбувається на підставі фейкових скарг – Полтаваобленерго
Упередженість НКРЕКП створює додаткове навантаження на роботу обленерго – нардеп
Упередженість НКРЕКП створює додаткове навантаження на роботу обленерго – нардеп
«Актив-компані», що годує військових, відкидає звинувачення ДБР
«Актив-компані», що годує військових, відкидає звинувачення ДБР
Покарання для енергетиків від НКРЕКП не допоможуть з відключеннями – нардеп
Покарання для енергетиків від НКРЕКП не допоможуть з відключеннями – нардеп
Енергетики ДТЕК в січні повернули світло 230 тисячам родин
Енергетики ДТЕК в січні повернули світло 230 тисячам родин
У Міненерго спростували корупцію в переговорах про підключення заводу Bayraktar – Forbes
У Міненерго спростували корупцію в переговорах про підключення заводу Bayraktar – Forbes

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Вручення повісток на вулиці. Резніков пояснив, що відбувається
39K
Українців позбавили можливості купити чи продати нерухомість: деталі
23K
День народження першої леді: найкращі образи Зеленської (фото)
16K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
12K
Росія втратила найбільший атомний підводний човен
11K
У Таїланді стався вибух на російському літаку (фото)

Новини

Дітей рятують із-під завалів. Кадри рятувальної операції в Туреччині
Сьогодні, 14:34
Офіціантки заспівали гімн України у Донецьку (відео)
Сьогодні, 09:57
Росія втратила найбільший атомний підводний човен
Сьогодні, 06:18
Винищувачі для України: Резніков дав оптимістичний прогноз
Вчора, 16:26
Зеленський анонсував очищення країни від людей з паспортом РФ (відео)
4 лютого, 20:41
У Чорному морі жодного російського носія «Калібрів» – ВМС
4 лютого, 11:43

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту