Тисяча доларів за в’їзд в Україну: йорданець намагався підкупити прикордонників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прикордонники відмовилися від неправомірної вигоди

Йорданцю заборонено в’їзд на територію України терміном на три роки

В аеропорту «Бориспіль» прикордонники зафіксували чергову спробу підкупу співробітника прикордонного відомства. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

«26-річний чоловік прибув до Києва авіарейсом з Аммана, столиці Йорданії. Для перевірки надав відповідні документи громадянина Йорданії. Однак під час контролю іноземець не зміг підтвердити мету свого візиту та перебування в Україні. Тому прикордонники відмовили чоловіку у в’їзді в Україну. Проте іноземець виявився настирливим та вирішив, що тисяча доларів США зможуть «вплинути» на охоронців кордону та допоможуть йому потрапити на територію України», - розповіли прикордонники.

Від неправомірної вигоди прикордонники відмовились та по факту виявлення ознак злочину, передбаченого ст. ст.369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» повідомили співробітників Нацполіції.

Крім того, йорданцю заборонено в’їзд на територію України терміном на три роки.

Як повідомлялося, 18 червня у пункті пропуску «Бориспіль» прикордонники спільно з митниками виявили контрабандний товар. Під час огляду багажу пасажирів, які прибули рейсом зі Стамбула, відбулось спрацювання службового собаки прикордонників. Жінка, яка надалі планувала вилетіти до Харкова, напакувала свою валізу тютюновими виробами для куріння кальяну загальною кількістю 38 кг.