У «Борисполі» затримали українку з валізою контрабанди (фото)



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У валізі було 38 кг тютюнових виробів Фото: Держприкордонслужба

Жінка напакувала свою валізу тютюновими виробами для куріння кальяну

Сьогодні, 18 червня, у пункті пропуску «Бориспіль» прикордонники спільно з митниками виявили контрабандний товар. Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.

Під час огляду багажу пасажирів, які прибули рейсом зі Стамбула, відбулось спрацювання службового собаки прикордонників.

«Власницею речей, на які зреагував чотирилапий помічник охоронців кордону, виявилася наша 33-річна співвітчизниця. Жінка, яка надалі планувала вилетіти до Харкова, напакувала свою валізу тютюновими виробами для куріння кальяну загальною кількістю 38 кг», - розповіли прикордонники.

Виявлений товар передано компетентним органам. Триває підрахунок вартості контрабандного курива.

Як повідомлялося, співробітники Служби безпеки України в межах протидії незаконному обігу наркотиків блокували у Києві функціонування міжнародного каналу контрабанди кокаїну із однієї з європейських країн. Правоохоронці затримали двох організаторів протиправного механізму на території одного з готельних комплексів Київської області, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, під час чергової спроби збуту майже кілограма кокаїну. Орієнтовна вартість такої партії наркотиків за цінами «чорному ринку» становить 200 тисяч доларів США.